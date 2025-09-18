Hij speelde er al acht jaar: Voormalige sterkhouder droomt van terugkeer naar Beerschot

Acht jaar lang verdedigde Tom Pietermaat de kleuren van Beerschot. Na een passage bij Patro Eisden Maasmechelen speelt hij nu bij derdeklasser Houtvenne. In een podcast vertelde hij dat hij ooit wil terugkeren naar Beerschot.

Tussen 2014 en 2022 was Tom Pietermaat één van de vaandeldragers bij Beerschot. Hij bracht Beerschot terug naar eerste klasse en kende hele mooie tijd op het Kiel. In 2022 ging hij een nieuw avontuur aan bij Patro Eisden Maasmechelen.

Ondertussen speelt Pietermaat bij Houtvenne in de eerste amateurafdeling. Toch zit hij nog met een terugkeer naar Beerschot in zijn hoofd. Na zijn carrière wil hij graag opnieuw aan de slag bij de Ratten, vertelde hij in de podcast De Kleine Tribune.

"Uiteraard zou ik in de toekomst nog iets doen bij Beerschot. Ik heb er acht jaar gezeten, ken elke deur en ken iedereen die hier werkt", zet de 33-jarige middenvelder duidelijk de deur open voor een reünie met Beerschot."

Pietermaat hoopt ooit in een ondersteunende rol zijn waarde te kunnen tonen: "Wat ik belangrijk vind, zijn zaken zoals het ondersteunen van jeugdspelers als ze komen kijken bij de A-kern of het goed omringen van buitenlandse spelers die naar hier komen."

Er zit geen coach in Tom Pietermaat

Waar zijn ambitie niet ligt, is bij het trainerschap. "Als ik ooit trainer zou worden, zou ik het in de jeugd willen doen. Ik wil de club op eender welke manier helpen. Gewoon niet op de bank zitten, dat zie ik mezelf niet doen", sluit hij af.