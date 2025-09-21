Raphael Van der Vaart begrijpt niets van Ajax en PSV: "Dolberg? Dat klopt gewoon niet"

Rafael van der Vaart begrijpt niets van de manier waarop Ajax en PSV hun dure zomeraankopen gebruiken. In gesprek met de NOS blikt de oud-middenvelder vooruit op de topper tussen beide clubs van zondag. Zijn analyse is scherp: spelers van tientallen miljoenen euro's krijgen amper speeltijd.

"Ik snap er helemaal niets van,” verzucht Van der Vaart. “Als je als nieuwe speler naar een club gaat en die club betaalt veel geld voor je, dan verwacht je maar één ding: dat je in de eerste vijf tot tien wedstrijden een basisplaats hebt. Nu denken die nieuwe jongens misschien: dit gaat ’m niet worden. Dat wil je ook niet hebben.”

Bij Ajax houdt John Heitinga voorlopig Oskar Gloukh en Raúl Moro vaker naast dan op het veld. Samen kostten ze ruim 25 miljoen euro. PSV telde bijna hetzelfde bedrag neer voor Paul Wanner en Dennis Man, maar ook Peter Bosz laat zijn aanwinsten voorlopig niet steevast starten.

Spelers van tientallen miljoenen zitten op de bank bij PSV en Ajax

Van der Vaart wijst op de vreemde situaties die hierdoor ontstaan. “Ajax begon tegen Internazionale met Wout Weghorst. Stel Wout had er drie binnengeschoten, dan staat hij de volgende wedstrijden ook in de basis. Wat doe je dan met Dolberg? Die heb je toch niet voor de bank gehaald? Dat klopt gewoon niet.”

Bosz verdedigde zijn keuzes onlangs en wees op blessureleed en gewenning. “Wanner kampte met een enkelblessure, en jongens als Perisic en Tillman hebben ook tijd nodig gehad om zich aan te passen”, aldus de trainer van PSV.

Toch vindt Van der Vaart dat dat geen reden mag zijn om nieuwkomers zo lang buiten de ploeg te houden. “Je moet zo’n jongen ook gewoon het vertrouwen geven: jij bent onze beste man, je bent fit, je mag het nu laten zien. Het duurt nu best lang voordat zulke spelers echt hun draai vinden.”

