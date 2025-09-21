Raphael Van der Vaart begrijpt niets van Ajax en PSV: "Dolberg? Dat klopt gewoon niet"

Raphael Van der Vaart begrijpt niets van Ajax en PSV: "Dolberg? Dat klopt gewoon niet"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Rafael van der Vaart begrijpt niets van de manier waarop Ajax en PSV hun dure zomeraankopen gebruiken. In gesprek met de NOS blikt de oud-middenvelder vooruit op de topper tussen beide clubs van zondag. Zijn analyse is scherp: spelers van tientallen miljoenen euro's krijgen amper speeltijd.

"Ik snap er helemaal niets van,” verzucht Van der Vaart. “Als je als nieuwe speler naar een club gaat en die club betaalt veel geld voor je, dan verwacht je maar één ding: dat je in de eerste vijf tot tien wedstrijden een basisplaats hebt. Nu denken die nieuwe jongens misschien: dit gaat ’m niet worden. Dat wil je ook niet hebben.”

Bij Ajax houdt John Heitinga voorlopig Oskar Gloukh en Raúl Moro vaker naast dan op het veld. Samen kostten ze ruim 25 miljoen euro. PSV telde bijna hetzelfde bedrag neer voor Paul Wanner en Dennis Man, maar ook Peter Bosz laat zijn aanwinsten voorlopig niet steevast starten.

Spelers van tientallen miljoenen zitten op de bank bij PSV en Ajax

Van der Vaart wijst op de vreemde situaties die hierdoor ontstaan. “Ajax begon tegen Internazionale met Wout Weghorst. Stel Wout had er drie binnengeschoten, dan staat hij de volgende wedstrijden ook in de basis. Wat doe je dan met Dolberg? Die heb je toch niet voor de bank gehaald? Dat klopt gewoon niet.”

Bosz verdedigde zijn keuzes onlangs en wees op blessureleed en gewenning. “Wanner kampte met een enkelblessure, en jongens als Perisic en Tillman hebben ook tijd nodig gehad om zich aan te passen”, aldus de trainer van PSV.

Toch vindt Van der Vaart dat dat geen reden mag zijn om nieuwkomers zo lang buiten de ploeg te houden. “Je moet zo’n jongen ook gewoon het vertrouwen geven: jij bent onze beste man, je bent fit, je mag het nu laten zien. Het duurt nu best lang voordat zulke spelers echt hun draai vinden.”
 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
PSV
Ajax

Meer nieuws

LIVE: Nicky Hayen start tegen STVV met de ploeg die Monaco een oplawaai gaf Live

LIVE: Nicky Hayen start tegen STVV met de ploeg die Monaco een oplawaai gaf

17:29
LIVE: Westerlo heeft het moeilijk om openingen te forceren tegen Standard Live

LIVE: Westerlo heeft het moeilijk om openingen te forceren tegen Standard

17:27
Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

17:30
Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed Reactie

Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed

17:15
🎥 La Louvière geeft alle criticasters lik op stuk: "Na Club Brugge zocht iedereen excuses" Interview

🎥 La Louvière geeft alle criticasters lik op stuk: "Na Club Brugge zocht iedereen excuses"

17:00
Pocognoli waarschuwt meteen zijn troepen na overwinning in Genk Reactie

Pocognoli waarschuwt meteen zijn troepen na overwinning in Genk

16:42
Bekermatch Anderlecht zorgt voor frustratie: vrees voor overlast was te groot

Bekermatch Anderlecht zorgt voor frustratie: vrees voor overlast was te groot

16:30
De fysieke présence van 17-jarige Nathan De Cat is nog indrukwekkender als je zijn verhaal kent

De fysieke présence van 17-jarige Nathan De Cat is nog indrukwekkender als je zijn verhaal kent

16:00
Sterk Genk vergeet zich te belonen en krijgt deksel op de neus van Rob Schoofs en Union

Sterk Genk vergeet zich te belonen en krijgt deksel op de neus van Rob Schoofs en Union

15:28
Vincent Kompany was verrast door een vraag tijdens de persconferentie: "Alstublieft, we zijn in 2025"

Vincent Kompany was verrast door een vraag tijdens de persconferentie: "Alstublieft, we zijn in 2025"

15:30
Heeft Beerschot goud in handen? "Dat straalt hij hier meteen uit"

Heeft Beerschot goud in handen? "Dat straalt hij hier meteen uit"

15:00
Anderlecht grijpt de macht in Super League met zesklapper tegen Genk

Anderlecht grijpt de macht in Super League met zesklapper tegen Genk

15:15
Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

14:00
Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

13:30
3
Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

13:00
STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

12:20
Maxim De Cuyper is nog niet helemaal ingeburgerd bij Brighton: "Het ziet er echt niet uit"

Maxim De Cuyper is nog niet helemaal ingeburgerd bij Brighton: "Het ziet er echt niet uit"

12:00
2
LIVE: Malinwa kan tegen Cercle snel weten hoe laat het is en Vanderbiest waarschuwt voor 'de valkuil van KV'

LIVE: Malinwa kan tegen Cercle snel weten hoe laat het is en Vanderbiest waarschuwt voor 'de valkuil van KV'

10:45
Iedereen dacht dat hij weg moest bij Anderlecht, maar hij speelt alles: "De coach weet wat hij aan me heeft" Reactie

Iedereen dacht dat hij weg moest bij Anderlecht, maar hij speelt alles: "De coach weet wat hij aan me heeft"

11:15
Hij kan het nog! Christian Benteke treft raak tegen het Inter Miami van Lionel Messi

Hij kan het nog! Christian Benteke treft raak tegen het Inter Miami van Lionel Messi

11:30
LIVE: Trekt Union Europese topvorm door bij het geplaagde Racing Genk?

LIVE: Trekt Union Europese topvorm door bij het geplaagde Racing Genk?

11:00
Ex-Buffalo houdt Openda en co op een gelijkspel

Ex-Buffalo houdt Openda en co op een gelijkspel

11:00
Verliezen de Rode Duivels opnieuw een talentvolle speler met een dubbele nationaliteit?

Verliezen de Rode Duivels opnieuw een talentvolle speler met een dubbele nationaliteit?

10:30
2
LIVE: Kan Club Brugge eindelijk de Europese lijn doortrekken in de competitie?

LIVE: Kan Club Brugge eindelijk de Europese lijn doortrekken in de competitie?

10:05
Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in"

Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in"

10:00
7
José Mourinho dankt oude JPL-bekende voor perfecte eerste avond bij Benfica

José Mourinho dankt oude JPL-bekende voor perfecte eerste avond bij Benfica

09:30
Stef Wils ziet probleem in Antwerp-defensie: "Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg"

Stef Wils ziet probleem in Antwerp-defensie: "Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg"

09:00
3
🎥 Lucas Stassin andermaal aan het kanon: Landgenoot trekt aan het langste eind in 'Belgisch' onderonsje

🎥 Lucas Stassin andermaal aan het kanon: Landgenoot trekt aan het langste eind in 'Belgisch' onderonsje

08:40
Mehdi Bayat messcherp voor arbitrage na nederlaag Charleroi: "Dit moet stoppen"

Mehdi Bayat messcherp voor arbitrage na nederlaag Charleroi: "Dit moet stoppen"

08:20
18
Dender zoals Beerschot vorig jaar nu al een vogel voor de kat? Er is één groot verschil Analyse

Dender zoals Beerschot vorig jaar nu al een vogel voor de kat? Er is één groot verschil

08:00
Anderlecht heeft wel degelijk een Vazquez-probleem: waar het telt, is hij niet goed Analyse

Anderlecht heeft wel degelijk een Vazquez-probleem: waar het telt, is hij niet goed

07:30
Keeperskwestie speelt nu enkel nog bij Antwerp: dit is de huidige stand van zaken, met woorden van betrokkene

Keeperskwestie speelt nu enkel nog bij Antwerp: dit is de huidige stand van zaken, met woorden van betrokkene

07:00
3
Rode Duivel toont emotie en laat zien dat hij klaar is om hele moeilijke periode achter zich te laten

Rode Duivel toont emotie en laat zien dat hij klaar is om hele moeilijke periode achter zich te laten

06:30
"Anderlecht wordt een andere match, elke training nodig": KAA Gent kijkt omhoog

"Anderlecht wordt een andere match, elke training nodig": KAA Gent kijkt omhoog

06:00
Siebe Schrijvers reageert op kopzorgen bij OH Leuven en legt vinger op de wonde: "Stomste wat we kunnen doen" Reactie

Siebe Schrijvers reageert op kopzorgen bij OH Leuven en legt vinger op de wonde: "Stomste wat we kunnen doen"

23:30
8
Marco Kana heeft een verklaring voor slaapverwekkende vertoning in Anderlecht-Antwerp Reactie

Marco Kana heeft een verklaring voor slaapverwekkende vertoning in Anderlecht-Antwerp

23:27
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 6
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 1-5 FC Twente FC Twente
FC Volendam FC Volendam 1-2 Excelsior Excelsior
FC Groningen FC Groningen 2-0 Telstar Telstar
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-0 Utrecht Utrecht
NAC NAC 2-1 Heracles Heracles
Zwolle Zwolle 0-2 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Heerenveen Heerenveen 3-2 NEC NEC
PSV PSV 2-2 Ajax Ajax
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1-1 Feyenoord Feyenoord

Nieuwste reacties

Meester Michel Meester Michel over Westerlo - Standard: 0-2 Nelvafrel Nelvafrel over Verliezen de Rode Duivels opnieuw een talentvolle speler met een dubbele nationaliteit? --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over KRC Genk - Union SG: 1-2 TIGERMANIA TIGERMANIA over Club Brugge - STVV: - STAADBAL STAADBAL over Siebe Schrijvers reageert op kopzorgen bij OH Leuven en legt vinger op de wonde: "Stomste wat we kunnen doen" fierce fierce over OH Leuven - La Louvière: 1-2 Whim Sickle Whim Sickle over Besnik Hasi kritisch voor twee van zijn spelers: "Ze moeten meer doen" dbr1609 dbr1609 over Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer" Nelvafrel Nelvafrel over Mehdi Bayat messcherp voor arbitrage na nederlaag Charleroi: "Dit moet stoppen" Incognito07 Incognito07 over Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved