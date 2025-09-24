Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement"

Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement"
Foto: © photonews

Jong Genk blijft op de 11e plaats achter in 1B na de 0-2 nederlaag tegen Beerschot. Jong Genk-trainer Johan Van Rumst stelt dat hij zijn spelers niets kan kwalijk nemen.

Beerschot kon dinsdagavond met 0-2 winnen van Jong Genk. De Kielse Ratten blijven op die manier ongeslagen in de Challenger Pro League met 17 punten na zeven speeldagen.

"Beerschot is de beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement", vertelde Jong Genk-coach Johan Van Rumst na afloop bij Het Belang van Limburg. Zijn troepen gingen er goed voor, maar het kwaliteitsverschil was te groot.

Jong Genk moet zijn momenten leren nemen

"Toch speelden we goed mee, zeker in de eerste helft. We kregen via Lazar en Pierre misschien wel de beste kansen. Beniangba en Bibout waren ook dicht bij een doelpunt met hun kopballen. Maar ook Beerschot kreeg enkele goede mogelijkheden. Het was een open wedstrijd."

Voor een U23-ploeg kan het soms lastig zijn om haar momenten te nemen, en dat is ook nu wat er gebeurde. "Het zit in de details en dat moeten onze jongens nog leren."

"Toch kan ik mijn spelers vandaag niets verwijten. Ze hebben het geprobeerd, maar na de 0-2 was het op. Beerschot speelde het op ervaring goed uit. Voor de jongens is dit een goed leermoment", besluit Van Rumst.

