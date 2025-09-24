Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur

Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur
Foto: © photonews
Word fan van Botev 1912 Plovdiv! 2

Zeven jaar geleden bracht Samuel Kalu een aardige som geld binnen voor KAA Gent. De speler is nu een nieuwe start aan het maken in de Bulgaarse competitie.

Er zijn namen die meer dan één supporter van KAA Gent nostalgisch maken alleen al bij de gedachte eraan. Samuel Kalu is daar eentje van. Terwijl Moses Simon het goed deed aan de ene kant, deed zijn landgenoot hetzelfde aan de andere kant.

De snelheid en dribbels van Kalu hadden Bordeaux overtuigd om meer dan acht miljoen op tafel te leggen. Een mooi bedrag voor een speler die voor één miljoen was overgekomen van Trencin, de Slowaakse club die eerder al Moses Simon had geleverd.

Na meer dan 70 wedstrijden in de Ligue 1 en regelmatige optredens bij het Nigeriaanse nationale team (17 interlands), vertrok hij vervolgens naar Watford. Maar daar liep het minder goed.

In een hachelijke situatie op slechts 28-jarige leeftijd

Hij slaagde er niet in om terug te keren op een lager niveau, in de Championship, gehinderd door meerdere zware blessures. Hij werd uitgeleend aan Lausanne-Sport, en sinds augustus 2024 heeft de voormalige Buffalo geen club meer gehad.

Maar nu zal Kalu toch opnieuw op een voetbalveld verschijnen, ver verwijderd van zijn sportieve ambities van enkele jaren geleden. Bij gebrek aan beter, heeft de speler een contract van twee jaar getekend bij Botev Plovdiv, momenteel dertiende in de Bulgaarse Efbet Liga.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Parva liga
Parva liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Botev 1912 Plovdiv
Samuel Kalu Ojim

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

10:31
Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

11:20
Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

11:00
Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Topspeler, maar het is nu aan hem" Reactie

Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Topspeler, maar het is nu aan hem"

10:15
1
LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?

LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?

09:45
Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers

Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers

10:00
1
Alexis Saelemaekers beslissend bij AC Milan, Christian Kabasele maakt opvallende rentree

Alexis Saelemaekers beslissend bij AC Milan, Christian Kabasele maakt opvallende rentree

09:30
Nieuw avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij opvallende club

Nieuw avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij opvallende club

09:01
2
Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!" Reactie

Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!"

08:10
15
Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

08:41
Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd

Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd

08:22
1
Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

08:00
3
Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

07:40
Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij move naar Anderlecht

Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij move naar Anderlecht

07:20
2
Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

07:00
1
Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga

Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga

06:30
Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van" Reactie

Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van"

06:00
Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien" Reactie

Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien"

23:15
6
KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..." Reactie

KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..."

05:30
1
Rondje in de Challenger Pro League: Beerschot springt naar tweede plaats, Anderlecht wint vanavond twee keer!

Rondje in de Challenger Pro League: Beerschot springt naar tweede plaats, Anderlecht wint vanavond twee keer!

23:00
Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel héél teleurstellend voor de dag kwam

Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel héél teleurstellend voor de dag kwam

22:23
Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

22:45
Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk Analyse

Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk

22:30
2
"We hadden een deal..." met de verkeerde club! Sven Jaecques legt uit hoe transfer van Lammens héél lastig was

"We hadden een deal..." met de verkeerde club! Sven Jaecques legt uit hoe transfer van Lammens héél lastig was

21:40
3
Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam

Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam

22:00
3
Wist Kompany dit al? 'Bayern München moet vrezen voor bliksemvertrek van Harry Kane'

Wist Kompany dit al? 'Bayern München moet vrezen voor bliksemvertrek van Harry Kane'

21:20
Zo liggen de kaarten op tafel: Anderlecht én Stroeykens denken hetzelfde over contractverlenging

Zo liggen de kaarten op tafel: Anderlecht én Stroeykens denken hetzelfde over contractverlenging

21:00
Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

20:40
4
"Schandalige arrogantie én minachting!" Hoe de vête tussen Marseille en PSG een nieuw hoogtepunt heeft bereikt

"Schandalige arrogantie én minachting!" Hoe de vête tussen Marseille en PSG een nieuw hoogtepunt heeft bereikt

20:20
Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot

Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot

20:00
11
Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil

Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil

19:40
5
JPL-spits maakt indruk op Filip Joos: "Onuachu-vibes"

JPL-spits maakt indruk op Filip Joos: "Onuachu-vibes"

19:30
1
Paleisrevolutie bij Tielemans en Onana: 'De ene per direct weg, de andere krijgt héél duidelijk ultimatum'

Paleisrevolutie bij Tielemans en Onana: 'De ene per direct weg, de andere krijgt héél duidelijk ultimatum'

19:20
1
Serieuze opsteker voor Anderlecht: paars-wit recupereert belangrijke speler

Serieuze opsteker voor Anderlecht: paars-wit recupereert belangrijke speler

18:50
Het geval Cédric Hatenboer dat Olivier Renard koppijn bezorgt: hoe het zover is kunnen komen

Het geval Cédric Hatenboer dat Olivier Renard koppijn bezorgt: hoe het zover is kunnen komen

18:40
Wesley Sonck geeft de reden waarom zélfs Dender zich geen zorgen moet maken

Wesley Sonck geeft de reden waarom zélfs Dender zich geen zorgen moet maken

18:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Parva liga

 Speeldag 10
Botev 1912 Plovdiv Botev 1912 Plovdiv 25/09 CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia
Lokomotiv Plovdiv Lokomotiv Plovdiv 26/09 Levski Sofia Levski Sofia
Cherno More Varna Cherno More Varna 27/09 FK Septemvri Sofia FK Septemvri Sofia
Lokomotiv Sofia Lokomotiv Sofia 27/09 CSKA Sofia CSKA Sofia
Spartak Varna Spartak Varna 28/09 Slavia Sofia Slavia Sofia
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 28/09 Botev Vratsa Botev Vratsa
Ludogorets Ludogorets 28/09 Montana Montana
Beroe Beroe 29/09 Dobrudzha 1919 Dobrudzha 1919

Nieuwste reacties

Atletico1988 Atletico1988 over Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Kan topspeler zijn voor ons" Atletico1988 Atletico1988 over Anderlecht - KAA Gent: 1-0 TatstOn TatstOn over Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!" -URKO -URKO over Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers FCBalto FCBalto over Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur FCBalto FCBalto over Opvallend avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij bekende club CringeMedia CringeMedia over Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil FCBalto FCBalto over Club Brugge - Westerlo: - bardolino bardolino over Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved