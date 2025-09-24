Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur

Zeven jaar geleden bracht Samuel Kalu een aardige som geld binnen voor KAA Gent. De speler is nu een nieuwe start aan het maken in de Bulgaarse competitie.

Er zijn namen die meer dan één supporter van KAA Gent nostalgisch maken alleen al bij de gedachte eraan. Samuel Kalu is daar eentje van. Terwijl Moses Simon het goed deed aan de ene kant, deed zijn landgenoot hetzelfde aan de andere kant.

De snelheid en dribbels van Kalu hadden Bordeaux overtuigd om meer dan acht miljoen op tafel te leggen. Een mooi bedrag voor een speler die voor één miljoen was overgekomen van Trencin, de Slowaakse club die eerder al Moses Simon had geleverd.

Na meer dan 70 wedstrijden in de Ligue 1 en regelmatige optredens bij het Nigeriaanse nationale team (17 interlands), vertrok hij vervolgens naar Watford. Maar daar liep het minder goed.

In een hachelijke situatie op slechts 28-jarige leeftijd

Hij slaagde er niet in om terug te keren op een lager niveau, in de Championship, gehinderd door meerdere zware blessures. Hij werd uitgeleend aan Lausanne-Sport, en sinds augustus 2024 heeft de voormalige Buffalo geen club meer gehad.

Maar nu zal Kalu toch opnieuw op een voetbalveld verschijnen, ver verwijderd van zijn sportieve ambities van enkele jaren geleden. Bij gebrek aan beter, heeft de speler een contract van twee jaar getekend bij Botev Plovdiv, momenteel dertiende in de Bulgaarse Efbet Liga.