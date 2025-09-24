Vier matchen in de Challenger Pro League: wie ging met de drie punten lopen?

In de Challenger Pro League werd vanavond volop gevoetbald. Maar liefst vier wedstrijden stonden op de agenda.

Van de zevende speeldag in de Challenger Pro League werden vanavond vier wedstrijden afgewerkt. Dinsdagavond werden al drie matchen gespeeld. Morgen volgt nog het duel tussen Jong KAA Gent en SK Lierse.

RWDM – KV Kortrijk 1-2

In de 24ste minuut bracht Boris Lambert de bezoekers op voorsprong. Jellert Van Landschoot verdubbelde de voorsprong nog voor de rust. Doudaev scoorde na amper vier minuten in de tweede helft de aansluitingstreffer.



Club Luik – SK Beveren 1-2

Lennart Mertens bracht de leider vlak voor de rust op voorsprong (0-1). Alexis De Sart scoorde vier minuten na de koffie de gelijkmaker. Tien minuten voor tijd scoorde Najim de 1-2 voor Beveren.

Club NXT – Lommel 0-2

Vlak na de start van de tweede helft scoorde Seuntjens voor Lommel. Schoofs maakte er 20 minuten voor tijd 0-2 van.

KSC Lokeren – KAS Eupen 3-3

In het slotkwartier van de eerste helft werd maar liefst vier keer gescoord. Soumaré zette de thuisploeg op voorsprong, maar in drie minuten scoorde Van Genechten de gelijkmaker en de 1-2. Janssen bracht de bordjes weer in evenwicht, amper twee minuten later.

Van Genechten scoorde in de 69ste minuut zijn derde doelpunt van de avond, maar Lokeren gaf zich nog altijd niet gewonnen. Lloci bracht de stand enkele minuten later op 3-3.