'Er komt schot in de zaak voor gewezen Rode Duivel met verleden bij jeugd Anderlecht en Lierse'

Foto: © photonews

Jason Denayer zit nog steeds zonder contract. Maar achter de schermen lijkt het erop dat er de laatste dagen gesprekken plaatsvonden. En dus lijkt er een deal in de pijplijn te gaan zitten stilaan. Waar trekt hij heen?

De transferperiode is in de meeste landen inmiddels helemaal voorbij. En dus moeten clubs die nog steeds versterkingen willen aantrekken zich richten op spelers die transfervrij zijn. Onder de spelers die nog steeds op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging vinden we onder andere Jason Denayer.

De voormalige Rode Duivel zit zonder club sinds het einde van zijn avontuur bij Al-Fateh in januari. In Saoedi-Arabië was hij anderhalf seizoen lang een basisspeler in het centrum van de verdediging. Maar het team was in verval, dus werd er in onderling overleg besloten om zijn contract te verbreken.

Welke club zal hem een nieuwe start bieden?

Sindsdien heeft Denayer nog geen nieuwe club gevonden. Maar het lijkt erop dat zijn doel is om opnieuw in de regio aan de slag te gaan. Sacha Tavolieri meldt dat de 30-jarige verdediger zich goed voelt in het Midden-Oosten.

Er zouden zelfs gesprekken gaande zijn om hem toe te staan zijn exotische avonturen voort te zetten. Een terugkeer naar het Europese voetbal lijkt dus absoluut geen prioriteit te hebben.

Jason Denayer verliet het oude continent in 2022, na vier seizoenen bij Lyon te hebben gespeeld. Zijn nieuwe voorkeursbestemming na de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië is echter nog niet bekend.

