Vincent Kompany spreekt zich uit over geruchten rond vertrek van Harry Kane

Vincent Kompany spreekt zich uit over geruchten rond vertrek van Harry Kane
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayern München zit op een reeks van vier competitieoverwinningen en hoopt deze dynamiek voort te zetten vrijdag tegen Werder Bremen. Coach Vincent Kompany hield donderdag een persconferentie met oog op deze wedstrijd.

Op dit moment staat de volgende tegenstander van de Beierse club op de 14e plaats na vier speeldagen, met vier punten. Vincent Kompany blijft voorzichtig en heeft de club al goed geanalyseerd: "We zien meteen een nieuwe speelstijl onder leiding van de nieuwe coach."

"Ze proberen dominant voetbal te spelen door snelle combinaties te maken door het centrum - weinig teams doen dit met zo'n intensiteit", voegde hij eraan toe.

Lees ook... Straks een Bayern-icoon bij de staf van Vincent Kompany? "Hij is altijd welkom"

De voormalige Rode Duivel heeft respect voor de trainer van de tegenstander, Horst Steffen, die in lagere divisies heeft gecoacht voordat hij bij een Bundesliga-team terechtkwam: "Dat heeft veel te maken met de coach. Ik ben fan van trainers die de lagere divisies kennen en daar succes hebben geboekt. Dat is bij hem het geval."

Vertrek van Harry Kane?

Vincent Kompany kwam ook met duidelijkheid over de toekomst van Harry Kane: "Hij maakt een uitstekende fase door. Ik wil geen nieuwe discussie uitlokken. Harry wil titels winnen, en dat kan hij bij Bayern. Dat is het enige dat telt." Thomas Frank, coach van de Spurs, had zijn potentiële terugkeer genoemd: "Ik denk dat er veel Tottenham-fans, inclusief ikzelf, zijn die Kane graag terugzien. Als Harry naar ons wil komen, is hij meer dan welkom."

In de beginfase van het kampioenschap kwam Bayern RB Leipzig (6-0), Augsburg (2-3), Hamburg (5-0) en Hoffenheim (1-4) al tegen. De Engelse doelpuntenmaker heeft al acht doelpunten gescoord en drie assists gegeven in deze vier wedstrijden.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Bayern München - Werder Bremen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (26/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Werder Bremen
Vincent Kompany

Meer nieuws

Straks een Bayern-icoon bij de staf van Vincent Kompany? "Hij is altijd welkom"

Straks een Bayern-icoon bij de staf van Vincent Kompany? "Hij is altijd welkom"

14:20
Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten Reactie

Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten

15:15
Oh onthult waarheid achter mislukte transfer naar Stuttgart: "Al heel snel door dat er iets scheelde"

Oh onthult waarheid achter mislukte transfer naar Stuttgart: "Al heel snel door dat er iets scheelde"

15:00
Dit is hoe Besnik Hasi in een ideale wereld het scoreprobleem van Anderlecht oplost: nog nooit samen fit

Dit is hoe Besnik Hasi in een ideale wereld het scoreprobleem van Anderlecht oplost: nog nooit samen fit

14:40
1
Ongelooflijk: Club-legende voorspelde 5-5 spektakelstuk tegen Westerlo

Ongelooflijk: Club-legende voorspelde 5-5 spektakelstuk tegen Westerlo

14:00
1
Goed nieuws voor Anderlecht-Standard: burgemeester beslist over Luikse fans

Goed nieuws voor Anderlecht-Standard: burgemeester beslist over Luikse fans

13:30
KV Mechelen-speler net als fans anti-play-offs, maar neemt wel het woord 'Play-off 1' al in de mond Reactie

KV Mechelen-speler net als fans anti-play-offs, maar neemt wel het woord 'Play-off 1' al in de mond

12:20
Mechele en Onyedika geblesseerd: Club Brugge vreest lange afwezigheid

Mechele en Onyedika geblesseerd: Club Brugge vreest lange afwezigheid

12:40
3
Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"

Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"

12:10
Werk aan de winkel voor KRC Genk: het is al 32 jaar geleden

Werk aan de winkel voor KRC Genk: het is al 32 jaar geleden

12:01
Zes goals, maar geen winnaar in Lokeren - Eupen: "Hun doelpunten vielen uit de lucht"

Zes goals, maar geen winnaar in Lokeren - Eupen: "Hun doelpunten vielen uit de lucht"

11:50
Opmerkelijk: Yari Verschaeren weigerde transfer: "Hij kon zich financieel enorm verbeteren"

Opmerkelijk: Yari Verschaeren weigerde transfer: "Hij kon zich financieel enorm verbeteren"

11:40
Slechtste rapport van België: Westerlo-coach Charaï uit zijn frustraties na 5-5 tegen Club Brugge Reactie

Slechtste rapport van België: Westerlo-coach Charaï uit zijn frustraties na 5-5 tegen Club Brugge

11:15
Vorig seizoen speelde hij nog bij STVV, nu wordt flankaanvaller ploegmaat van Neymar

Vorig seizoen speelde hij nog bij STVV, nu wordt flankaanvaller ploegmaat van Neymar

11:30
David Hubert laat zich uit over Anderlecht: "Daar mogen ze niet op rekenen"

David Hubert laat zich uit over Anderlecht: "Daar mogen ze niet op rekenen"

11:20
Dimitri De Condé zet de boel op scherp richting Fink én de spelers

Dimitri De Condé zet de boel op scherp richting Fink én de spelers

10:40
Vrank en vrij Westerlo zorgt voor spektakelstuk op Jan Breydel: "Hier kunnen we op bouwen"

Vrank en vrij Westerlo zorgt voor spektakelstuk op Jan Breydel: "Hier kunnen we op bouwen"

11:10
Onverwoestbaar op 'hoge leeftijd': ex-speler Standard en Charleroi breekt record

Onverwoestbaar op 'hoge leeftijd': ex-speler Standard en Charleroi breekt record

11:00
Genekt door blessures Onyedika en Mechele? Tzolis ziet Club weer dezelfde fouten maken Reactie

Genekt door blessures Onyedika en Mechele? Tzolis ziet Club weer dezelfde fouten maken

10:35
Vorig seizoen figurant, dit seizoen basispion bij Zulte Waregem: "Heb een stap voorwaarts gezet"

Vorig seizoen figurant, dit seizoen basispion bij Zulte Waregem: "Heb een stap voorwaarts gezet"

10:50
David Hubert blikt terug op ontslag bij Anderlecht: "Dat gaat niet"

David Hubert blikt terug op ontslag bij Anderlecht: "Dat gaat niet"

10:20
KV Kortrijk wint topper in Challenger Pro League, maar: "Dit mag niet nog eens gebeuren"

KV Kortrijk wint topper in Challenger Pro League, maar: "Dit mag niet nog eens gebeuren"

10:00
Tim Wolf na nieuwe dreun voor Club NXT: "Jonge jongens moeten snel groot worden"

Tim Wolf na nieuwe dreun voor Club NXT: "Jonge jongens moeten snel groot worden"

09:50
7
Hein Vanhaezebrouck wil transfermercato aangepast zien: "Echt zonde wat ze nu doen"

Hein Vanhaezebrouck wil transfermercato aangepast zien: "Echt zonde wat ze nu doen"

09:30
4
"Standard bood drie keer zoveel als Club Brugge": ex-speler Mechelen klapt uit de biecht

"Standard bood drie keer zoveel als Club Brugge": ex-speler Mechelen klapt uit de biecht

09:01
Anderlecht vurig over transfers: "Bedragen kloppen niet"

Anderlecht vurig over transfers: "Bedragen kloppen niet"

08:43
🎥 Leandro Trossard doet de monden openvallen

🎥 Leandro Trossard doet de monden openvallen

08:25
Harde klap voor Club Brugge? Zorgwekkende blessure voor de confrontatie met Standard

Harde klap voor Club Brugge? Zorgwekkende blessure voor de confrontatie met Standard

08:06
1
Hans Vanaken haalt uit na de wedstrijd tegen Westerlo

Hans Vanaken haalt uit na de wedstrijd tegen Westerlo

07:40
5
Ontslag in de maak? Thorsten Fink spreekt klare taal over feit of hij in vraag gesteld wordt

Ontslag in de maak? Thorsten Fink spreekt klare taal over feit of hij in vraag gesteld wordt

07:00
2
Spits Genk zegt wie zijn idolen zijn en barst van ambitie: "Dat wil ik worden"

Spits Genk zegt wie zijn idolen zijn en barst van ambitie: "Dat wil ik worden"

07:20
Felice Mazzu is resoluut: "Hij is de toekomstige aanvaller van de Rode Duivels, de opvolger van Lukaku"

Felice Mazzu is resoluut: "Hij is de toekomstige aanvaller van de Rode Duivels, de opvolger van Lukaku"

06:30
4
Lommel SK wil weer meedoen voor de promotie: "We gaan er alles aan doen"

Lommel SK wil weer meedoen voor de promotie: "We gaan er alles aan doen"

06:15
2
🎥 Vijf tegengoals en twee keer voorsprong uit handen gegeven: strenge Hayen legt vinger op de wonde Reactie

🎥 Vijf tegengoals en twee keer voorsprong uit handen gegeven: strenge Hayen legt vinger op de wonde

23:30
16
Charleroi krijgt geweldig nieuws te horen na rode kaart tegen Zulte Waregem

Charleroi krijgt geweldig nieuws te horen na rode kaart tegen Zulte Waregem

23:50
Westerlo zorgt voor ongezien spektakel op Jan Breydel na match met tien goals: "We konden er nog meer maken"

Westerlo zorgt voor ongezien spektakel op Jan Breydel na match met tien goals: "We konden er nog meer maken"

23:10
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 5
Bayern München Bayern München 26/09 Werder Bremen Werder Bremen
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 27/09 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 27/09 RB Leipzig RB Leipzig
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 27/09 FC Augsburg FC Augsburg
FC St. Pauli FC St. Pauli 27/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 27/09 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Freiburg Freiburg 28/09 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
1. FC Köln 1. FC Köln 28/09 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Union Berlin Union Berlin 28/09 Hamburger SV Hamburger SV

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen" FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 Vijf tegengoals en twee keer voorsprong uit handen gegeven: strenge Hayen legt vinger op de wonde Jos Het Ei Jos Het Ei over Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn" FCBalto FCBalto over Rangers FC - KRC Genk: - franchi franchi over Filip Joos streng voor Bart Verhaeghe: "Dat je zoiets zegt als voorzitter van Club Brugge: klein" Stefaan_82 Stefaan_82 over Hans Vanaken haalt uit na de wedstrijd tegen Westerlo Stefaan_82 Stefaan_82 over Mechele en Onyedika geblesseerd: Club Brugge vreest lange afwezigheid JaKu JaKu over Dit is hoe Besnik Hasi in een ideale wereld het scoreprobleem van Anderlecht oplost: nog nooit samen fit Stefaan_82 Stefaan_82 over Ongelooflijk: Club-legende voorspelde 5-5 spektakelstuk tegen Westerlo franchi franchi over Jordi Vanlerberghe doet boekje open over Gert Verheyen: "Hij is zo'n soort mens" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved