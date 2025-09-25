Vincent Kompany spreekt zich uit over geruchten rond vertrek van Harry Kane

Bayern München zit op een reeks van vier competitieoverwinningen en hoopt deze dynamiek voort te zetten vrijdag tegen Werder Bremen. Coach Vincent Kompany hield donderdag een persconferentie met oog op deze wedstrijd.

Op dit moment staat de volgende tegenstander van de Beierse club op de 14e plaats na vier speeldagen, met vier punten. Vincent Kompany blijft voorzichtig en heeft de club al goed geanalyseerd: "We zien meteen een nieuwe speelstijl onder leiding van de nieuwe coach."

"Ze proberen dominant voetbal te spelen door snelle combinaties te maken door het centrum - weinig teams doen dit met zo'n intensiteit", voegde hij eraan toe.



De voormalige Rode Duivel heeft respect voor de trainer van de tegenstander, Horst Steffen, die in lagere divisies heeft gecoacht voordat hij bij een Bundesliga-team terechtkwam: "Dat heeft veel te maken met de coach. Ik ben fan van trainers die de lagere divisies kennen en daar succes hebben geboekt. Dat is bij hem het geval."

Vertrek van Harry Kane?

Vincent Kompany kwam ook met duidelijkheid over de toekomst van Harry Kane: "Hij maakt een uitstekende fase door. Ik wil geen nieuwe discussie uitlokken. Harry wil titels winnen, en dat kan hij bij Bayern. Dat is het enige dat telt." Thomas Frank, coach van de Spurs, had zijn potentiële terugkeer genoemd: "Ik denk dat er veel Tottenham-fans, inclusief ikzelf, zijn die Kane graag terugzien. Als Harry naar ons wil komen, is hij meer dan welkom."

In de beginfase van het kampioenschap kwam Bayern RB Leipzig (6-0), Augsburg (2-3), Hamburg (5-0) en Hoffenheim (1-4) al tegen. De Engelse doelpuntenmaker heeft al acht doelpunten gescoord en drie assists gegeven in deze vier wedstrijden.