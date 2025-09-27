Horroravond voor Thibaut Courtois, die vijf keer achterom moet kijken tegen Atlético Madrid

De Madrileense derby zorgde zaterdag voor spektakel. Atlético Madrid won met 5-2 van Real Madrid, waardoor Thibaut Courtois vijf keer de bal uit zijn netten moest halen.

In de Jupiler Pro League staan er zaterdag enkele mooie affiches op het programma, maar ook het buitenlands voetbal zorgt voor spektakel. De Madrileense derby werd een mooie wedstrijd met zeven doelpunten.

Atlético Madrid mocht Real Madrid intvangen in het Estadio Metropolitano. De thuisploeg begon meteen goed: na een klein kwartier spelen kon Le Normand de score openen.

Thibaut Courtois slikt vijf doelpunten in Madrileense derby

Maar Real liet niet lang op zich wachten, al snel volgde er een reactie. Tien minuten na het eerste doelpunt kon Kylian Mbappé de stand opnieuw gelijktrekken. Arda Güller maakte er nog eens tien minuten later 1-2 van.

Sorloth scoorde op slag van rust nog de 2-2, en of die deugd deed. Atlético kwam frisser uit de kleedkamer en dat vertaalde zich gauw in doelpunten. Alvarez zette de thuisploeg vanop de stip weer op voorsprong.

Met een heerlijke vrije trap maakte de Argentijn zijn tweede van de namiddag. Real probeerde nog wel, tevergeefs. Griezmann wist de wedstrijd in de blessuretijd te beslissen: 5-2 eindstand. Thibaut Courtois moest op deze manier dus vijf keer achterom kijken. Geen leuke dag voor de Belgische doelman.