Mo Messoudi komt met eerste update over blessure van Bas Van den Eynden

Foto: © photonews

Beerschot-coach Mo Messoudi gaf na afloop van de wedstrijd een eerste stand van zaken over de fysieke toestand van Bas Van den Eynden. De speler kampte met klachten aan de knie en onderging nog geen definitieve diagnose.

Volgens Mo Messoudi is het op dit moment nog niet mogelijk om een sluitende medische conclusie te trekken. “We kunnen er momenteel nog geen uitspraken over doen, maandag staat een MRI gepland”, verklaart hij in Het Nieuwsblad.

Zeurende pijn

De medische beeldvorming moet uitsluitsel geven over de aard en ernst van de blessure. De pijn situeert zich aan de binnenzijde van de knie, maar er is geen uitgesproken zwelling vastgesteld. “Op zich is er niet zo heel veel zwelling, maar hij heeft een zeurende pijn aan de binnenkant van zijn knie”, aldus Messoudi.

De speler werd recent ingezet als verdediger en middenvelder, en kende een sterke periode in het team. De coach benadrukte het belang van Van den Eynden in de recente wedstrijden. “Hij was de laatste weken - zeker op het middenveld - een belangrijke pion voor ons”, gaf Messoudi mee.

Drie weken geen match

Beerschot speelt pas over drie weken opnieuw een competitiewedstrijd. Dat biedt ruimte voor herstel, afhankelijk van de uitkomst van het medisch onderzoek. Messoudi toonde zich voorzichtig optimistisch over een mogelijk snelle terugkeer.

“Binnen drie weken hebben we pas onze volgende competitiewedstrijd, dus met een beetje geluk kunnen we hem snel terug recupereren”, besloot hij. De club wacht de resultaten van de MRI af alvorens verdere stappen te ondernemen. Tot dan blijft Van den Eynden buiten strijd.

