Spijtig of een geluk? Club Brugge hoeft Charles De Ketelaere niet te vrezen

Spijtig of een geluk? Club Brugge hoeft Charles De Ketelaere niet te vrezen
Foto: © photonews

Atalanta moet het dinsdag opnieuw zonder Charles De Ketelaere (24) stelen in hun Champions League-duel tegen Club Brugge. De ex-speler van blauw-zwart is hervallen in de spierblessure die hem vorige week al aan de kant hield.

Mogelijk keert hij pas na de interlandbreak in oktober terug op het veld. Vorig weekend bleef De Ketelaere tegen Torino negentig minuten op de bank. Tijdens de eerste Champions League-wedstrijd tegen PSG moest hij al aan de rust geblesseerd naar de kant, waardoor zijn inzet tegen Juventus sowieso twijfelachtig was.

Italiaanse media meldden dat hij ook voor het duel tegen Juventus afgelopen zaterdag twijfelachtig werd bevonden. Ondanks dat nam trainer Ivan Juric hem op in de selectie en kreeg De Ketelaere zelfs een halfuur speeltijd.

Ook waarschijnlijk out voor Rode Duivels 

Die minuten bleken echter teveel van het goede. De Ketelaere herviel in zijn spierblessure, waardoor hij mogelijk niet alleen Atalanta moet laten wachten, maar ook de cruciale WK-kwalificatiematchen van de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales zal missen.

Vorig seizoen speelde De Ketelaere twee keer tegen zijn ex-club Club Brugge in de Champions League. Hij maakte die wedstrijden wel vol, maar kon geen beslissende rol spelen in de confrontatie met blauw-zwart.

Atalanta hoopt dinsdag in het Gewiss Stadium opnieuw een sterke prestatie neer te zetten, ook al zal dat zonder hun Belgisch international een extra uitdaging worden.

Volg Atalanta - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (30/09).

