Kazachstan loopt helemaal storm voor Real Madrid: meer dan 1 miljoen fans wilden ticket

Manuel Gonzalez
Foto: © photonews

De wedstrijd tussen Real Madrid en Kairat Almaty in de Champions League wordt op dit moment afgewerkt in Kazachstan. Dat gebeurt in een volledig uitverkocht stadion.

De komst van Real Madrid naar Kazachstan leidde tot een stormloop op tickets. Volgens Het Laatste Nieuws stroomden er meer dan een miljoen aanvragen binnen voor de wedstrijd tegen Kairat Almaty.

De vraag overtreft ruimschoots de capaciteit van het stadion, dat slechts plaats biedt aan 20.000 thuisfans. Het stadion van Kairat Almaty zit dan ook volledig gevuld. De beperkte beschikbaarheid van tickets maakt dat slechts een fractie van de geïnteresseerden de wedstrijd live kan bijwonen.

Real Madrid als publiekstrekker

De interesse voor Real Madrid in Kazachstan is niet zo uitzonderlijk. De Spaanse topclub trekt wereldwijd supporters, en ook in Centraal-Azië blijkt de aantrekkingskracht groot. De wedstrijd tegen Kairat Almaty is een zeldzame gelegenheid voor lokale fans om de sterrenploeg van dichtbij te zien.

De massale ticketaanvragen illustreren de populariteit van Real Madrid in regio’s buiten de traditionele voetbalmarkten. Kairat Almaty stond dan ook voor een logistieke uitdaging.

De beperkte capaciteit en de enorme vraag zorgden voor extra veiligheidsmaatregelen en een verhoogde inzet van personeel.

Rode Duivels

Op 15 november spelen de Rode Duivels hun WK-kwalificatiewedstrijd in Kazachstan. Of er dan evenveel vraag voor tickets zal zijn valt nog af te wachten.

Champions League
Real Madrid
België

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 2-1 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 21:00 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 21:00 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 21:00 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 21:00 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 01/10 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 01/10 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 01/10 PSV PSV
Barcelona Barcelona 01/10 PSG PSG
Napoli Napoli 01/10 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 01/10 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 01/10 Juventus Juventus
Monaco Monaco 01/10 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 01/10 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus

