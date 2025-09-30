Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

Stijn Vreven riskeert een schorsing van twee wedstrijden na incidenten tijdens en na de wedstrijd tegen Beerschot. Het bondsparket formuleerde een voorstel dat ook een boete en een voorwaardelijke schorsing omvat.

Tijdens het duel in de Challenger Pro League tussen KSC Lokeren en Beerschot liep het in het slotkwartier mis voor hoofdcoach Stijn Vreven. In de 74ste minuut kreeg hij een gele kaart wegens protesten tegen de lijnrechter.

Rode kaart

Tien minuten later gooide hij uit frustratie een flesje op het veld, nadat de scheidsrechter een strafschop toekende aan Beerschot. De vierde official signaleerde dit aan de hoofdreferee, die daarop besloot Vreven met rood van het veld te sturen.

Volgens het wedstrijdverslag van scheidsrechter Clay Ruperti verliep het na affluiten niet rustiger. Vreven vroeg aanvankelijk op kalme toon toegang tot de kleedkamer van de scheidsrechters om een vraag te stellen. Toen hij ook de vierde official erbij wilde halen, escaleerde de situatie opnieuw.

Scheidsrechter Ruperti noteerde de feiten in zijn verslag. “Vreven stormde, voordat de vierde official naar binnen kon gaan, zonder kloppen de kleedkamer in”, klinkt het. In plaats van een vraag te stellen, uitte Vreven zijn frustratie rechtstreeks aan de vierde official. Daarbij gebruikte hij onder meer de woorden: “Je voelt u waarschijnlijk groots na een beslissing zoals deze, het is gewoon arrogant. Dan heb je geen respect voor professioneel voetbal.”

Ook speeldag voorwaardelijk

Het bondsparket beoordeelt het gedrag van Vreven als ernstig. Daarbij wordt ook rekening gehouden met zijn verleden. Volgens het bondsparket was Vreven in het verleden een vaste gast bij de disciplinaire instanties. Wel wordt erkend dat hij de laatste jaren rustiger is geworden.

Om die positieve evolutie te stimuleren, stelt het bondsparket voor om één wedstrijd schorsing met uitstel toe te kennen. Daarnaast wordt een effectieve schorsing van twee wedstrijden voorgesteld. Bovendien riskeert hij een geldboete van 1.250 euro.