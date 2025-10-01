Luis Enrique lacht als laatst: PSG bezorgt FC Barcelona enorme domper in het absolute slot

Foto: © photonews

FC Barcelona en PSG namen het woensdagavond tegen elkaar op in de Champions League. De club uit Parijs won in het absolute slot nog dankzij een doelpunt van Goncalo Ramos.

Woensdagavond stonden er enkele mooie affiches op het programma in de League Phase van de Champions League. Union SG speelde om 18u45 bijvoorbeeld al tegen Newcastle United. De Brusselaars verloren hun wedstrijd met 0-4.

Nadien mochten we nog genieten van FC Barcelona - PSG. Een duel dat al redelijk snel op gang kwam: na net geen 20 minuten spelen kon Ferran Torres de thuisploeg op voorsprong zetten, op aangeven van Marcus Rashford.

Geen rood voor Frenkie de Jong, wel de gelijkmaker

Op het halfuur had PSG reden genoeg om te klagen. Frenkie de Jong ging vol door op de kuit van Nuno Mendes. Hij kreeg hier slechts geel voor, waar de bezoekers geen begrip voor hadden.

Maar Nuno Mendes kon al snel revanche nemen. Na 38 minuten kon hij Senny Mayulu bedienen, die de 1-1 op het scorebord zette. Nadien raakte Barça de weg wat kwijt.

Barcelona raakte zichzelf kwijt

PSG voelde dat er meer mogelijk was en ging op zoek naar een tweede doelpunt, terwijl Barcelona zijn niveau van voor de gelijkmaker niet meer terugvond. De bezoekers kregen uiteindelijk nog wat ze verdienden, want Goncalo Ramos kon de wedstrijd in de 90e minuut beslissen: 1-2 en een zeer late domper voor Barcelona.

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 2-1 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 2-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 0-4 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 PSV PSV
Barcelona Barcelona 1-2 PSG PSG
Napoli Napoli 2-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 2-2 Juventus Juventus
Monaco Monaco 2-2 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 2-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus

Nieuwste reacties

