🎥 Kevin De Bruyne eist hoofdrol op bij Napoli

Napoli heeft zijn eerste overwinning behaald in de Champions League tegen Sporting CP. Kevin De Bruyne speelde een hoofdrol in de 2-1 overwinning.

In het Diego Armando Maradona-stadion moest Napoli zich herstellen van de nederlaag in de Champions League tegen Manchester City. De gespannen sfeer tussen Kevin De Bruyne en Antonio Conte behoorde tot het verleden.

En zoals zo vaak nam De Bruyne de leiding. In de 35e minuut pikte de Belg de bal op voor zijn eigen zestien, passeerde twee tegenstanders en lanceerde hij Rasmus Højlund richting doel. De aanvaller aarzelde niet om de score te openen.

Lees ook... Niet mals: dit is wat kwade De Bruyne tegen Conte zei na wissel tegen Milan

Sporting CP vond de kracht om terug te komen. Op het uur beging Matteo Politano een strafschopovertreding. Luis Javier Suarez nam zijn verantwoordelijkheid en zette de penalty om. Napoli moest opnieuw beginnen.

Zeno Debast kwam in de 67e minuut het veld in voor Sporting, maar in tegenstelling tot zijn landgenoot kon hij het verschil niet maken. Met een perfecte voorzet gaf De Bruyne opnieuw een assist aan Højlund. In de 79e minuut kwamen de Italianen dus weer op voorsprong.

De wedstrijd eindigde uiteindelijk op een 2-1 zege voor Napoli. Met 6 doelpunten en 3 assists in 9 wedstrijden bevestigt Kevin De Bruyne zijn rol als leider in zijn nieuwe team. Napoli boekt op deze manier zijn eerste zege in de CL dit seizoen.

