Van San Siro naar La Neuville? Radja Nainggolan zal nog even moeten wachten

Zaterdag verwelkomt Olympic Charleroi Lokeren. De wedstrijd zal opnieuw gespeeld worden op Mambourg, ondanks de inspanningen van Olympic.

Door de werken om het stadion van La Neuville in orde te brengen, speelde Olympic Charleroi zijn eerste vier wedstrijden van het seizoen op het Mambourg. Tegen de RSCA Futures (0-2 nederlaag) dachten de supporters dat ze voor de laatste keer naar hun Carolo-buur moesten afzakken.

Het zal uiteindelijk toch niet de laatste keer zijn: de club heeft bevestigd dat de wedstrijd van zaterdag tegen Lokeren opnieuw in het Stade du Pays de Charleroi zal plaatsvinden.

"Door een erg strakke timing en externe administratieve verplichtingen (brandweer) konden we helaas de definitieve goedkeuring van het dossier niet verkrijgen binnen de termijn die door de Belgische Voetbalbond werd opgelegd voor deze wedstrijd, ondanks alle inspanningen van de club", schrijft Olympic in een mededeling.

Een cruciale wedstrijd tegen een directe concurrent

Dit zal echter wél de laatste verplaatsing zijn: "We kunnen jullie geruststellen, want de werken in La Neuville zijn volledig afgerond. We maken meteen van de gelegenheid gebruik om de enorme collectieve inspanning te benadrukken. We danken ons bestuur en de tientallen vrijwilligers die zich ongelofelijk hebben ingezet. Jullie toewijding was uitzonderlijk."

Olympic Charleroi krijgt dus nog een laatste kans om punten te pakken op Mambourg voordat ze terugkeren naar hun eigen stadion. Afgelopen weekend slaagden de spelers erin om een gelijkspel te behalen tegen Lierse. Zal dit zich herhalen tegen Lokeren dit weekend? Bij de tegenstander van Olympic is Radja Nainggolan onzeker voor de wedstrijd.