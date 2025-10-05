Beveren gaat door op elan en klopt nu ook Kortrijk in topper, Club Luik hakt Genk in de pan

In de Challenger Pro League stonden op zondag nog twee duels op het programma. Daarbij waren toch vooral veel ogen gericht op het duel in het Guldensporenstadion tussen KV Kortrijk en Beveren, twee van de topploegen in het klassement.

KV Kortrijk - SK Beveren 1-3

KV Kortrijk begon aan de clash op speeldag 9 met twee punten achterstand op leider Beveren, dat tot dusver 24 op 24 had weten te pakken. Het slikte bovendien nog maar twee tegendoelpunten in acht partijen.

En ook bij Kortrijk gingen ze meteen door op hun elan. Jearl Margaritha maakte er na vijf minuten al 0-1 van, op het halfuur kon de ervaren Christian Bruls de voorsprong verdubbelen: 0-2 was ook meteen de ruststand. Na de pauze kon Kortrijk via Ambrose de aansluitingstreffer maken, maar verder kwamen ze niet meer. Margharita deed met zijn tweede van de avond de boeken dicht.



⏱️ 55' | 0-2



KVK verhoogt de druk, maar onze Leeuwen houden goed stand.



🟡🔵 #KVKSKB pic.twitter.com/7Qry86uEr4 — SK Beveren (@SKBeveren) October 5, 2025

In de stand loopt Beveren zo tot vijf punten uit op Kortrijk. Beerschot - dat nog een match minder gespeeld heeft - kan profiteren om later dit seizoen naar de tweede plaats te springen, want zij hebben nog maar vier verliespunten.

Club Luik - KRC Genk U23 5-0

In Luik stond er nog een duel op het programma tussen Club Luik en de beloften van KRC Genk. Club Luik wilde graag opschuiven richting top-6 in het klassement, met oog op eventuele play-offs.

Voor Genk is het zaak zoveel mogelijk punten te pakken om niet onderin te verzeilen. Oumar Diouf zette de Luikenaars na vijf minuten al op voorsprong, nog voor de rust had Alexis De Sart de score al verdubbeld. Na de pauze deed Alexis Lefebvre op het uur de boeken helemaal dicht. Soelle en Paulet tikten de forfaitcijfers op het scorebord.