Ook in Ajax al crisis: trainer John Heitinga onder vuur en al dichtbij ontslag

Foto: © photonews

Ajax verkeert middenin een crisis. Het zwaarbevochten 3-3-gelijkspel bij Sparta onderstreepte opnieuw de problemen die de club deze seizoensstart teisteren, zowel nationaal als internationaal. De resultaten zijn teleurstellend en de druk op trainer John Heitinga neemt met de week toe.

Heitinga zelf probeert de rust te bewaren. Na de wedstrijd benadrukte hij dat hij regelmatig contact heeft met Louis van Gaal, adviseur van de club. "Hij geeft eerlijk zijn mening en biedt advies op basis van zijn ervaring met jonge spelers en ploegen in opbouw", aldus de Ajax-coach bij De Telegraaf.

Het gesprek met Van Gaal draait volgens Heitinga vaak om tactische keuzes en speelstijl, maar de oud-international merkt op dat Van Gaal hem en zijn staf vertrouwt. Toch laat het regelmatig advies van een clubicoon zien dat er intern zorgen zijn over de koers en de resultaten van Ajax.

Nog genoeg vertrouwen in Heitinga?

Ondanks het punt tegen Sparta gelooft Heitinga dat zijn positie nog niet direct in gevaar is. "Ik voel genoeg vertrouwen van de directie", zei hij, en wees op de bezoeken van de directeuren bij uitwedstrijden als iets normaals, geen teken van naderend ontslag.

De realiteit op het veld is echter hard. Ajax worstelt met consistentie en veerkracht. Het elftal ontsnapte tegen Sparta aan een nederlaag, maar het drama van de wedstrijd benadrukte de kwetsbaarheid van de ploeg en de beperkte marge voor fouten die Heitinga nog heeft.

Voor de komende interlandweek staat een evaluatie gepland. Heitinga omschrijft dit als een gesprek om de volgende stappen te bepalen, geen ontslaggesprek, maar de druk is voelbaar. In de media en bij supporters groeit de vraag of de trainer de club uit de crisis kan leiden, of dat zijn stoel binnenkort wankelt.

