🎥 Malick Fofana reageert op de best mogelijke manier op kritiek van zijn eigen coach

Voorafgaand aan de wedstrijd van dit weekend tegen Toulouse had Paulo Fonseca Malick Fofana gewaarschuwd: hij wilde meer zien van de Rode Duivel. Die antwoordde op de best mogelijke manier.

De reactie van Malick Fofana kwam er onmiddellijk. Tijdens de persconferentie voor de wedstrijd had Paulo Fonseca, de coach van Olympique Lyon, nogal kritiek op zijn Belgische vleugelspeler: "Ik verwacht veel meer van hem, hij moet beter presteren", klonk het.

Het moet gezegd worden dat Fofana niet meer betrokken was geweest bij een doelpunt sinds de tweede speeldag. Maar tegen Toulouse, deze zondag, reageerde de Rode Duivel en scoorde hij het enige doelpunt voor OL. Een prachtig doelpunt op collectief niveau.

Wat een prachtige spelsituatie vanaf de achterhoede helemaal tot aan Malick Fofana's doelpunt. Absoluut prachtig voetbal dit. 💯 pic.twitter.com/8tTrwhHqgF — Moby (@Mobyhaque1) 5 oktober 2025

Perfect voordat hij volgende week naar de Rode Duivels gaat in Tubeke. Fofana heeft ook een stap voorwaarts gezet bij het nationale team, met een eerste basisplaats tegen Liechtenstein die bekroond werd met een doelpunt.

In het shirt van Lyon heeft Malick Fofana nu 17 doelpunten en 8 assists in 71 wedstrijden in alle competities bij elkaar. Hij zat vorige week voor het eerst deze Europa League-campagne op de bank tegen RB Salzburg.

Met deze snelle reactie aan zijn coach bewijst de voormalige speler van KAA Gent dat hij meer dan ooit een van de sterkhouders van de club is dit seizoen. Zal Fonseca zich nu ook lovend uitlaten over Fofana?