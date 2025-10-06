Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

KV Kortrijk ging op zondag met 1-3 de boot in tegen leider SK Beveren. Voor de West-Vlamingen is het de eerste nederlaag van het seizoen. Trainer Michiel Jonckheere was achteraf duidelijk in zijn analyse.

De clash tussen KV Kortrijk en SK Beveren was het zwaartepunt van speeldag negen in de Challenger Pro League. De leider trok aan het langste eind en won de partij met 1-3, onder meer dankzij twee doelpunten van Margaritha.

Na de wedstrijd was Michiel Jonckheere zichtbaar teleurgesteld met het verloop van de wedstrijd. "Na vijf minuten sta je meteen 0-1 achter. Mentaal is dat niet gemakkelijk want je wil zo'n wedstrijd, zeker thuis, van in het begin in handen nemen", vertelde hij na de wedstrijd aan DAZN.



Lees ook... SK Beveren loopt verder uit op Kortrijk: coach Jonckheere ziet "drie lucky goals" in bittere nederlaag

Jonckheere zag dat zijn team na het vroege tegendoelpunt probeerde te reageren, maar tekortschoot: "Na de goal hebben we het een beetje overgenomen, maar waren we niet goed genoeg voor doel en niet goed genoeg qua keuzes maken in het laatste deel van het veld."

Beveren met geluk op 1-3

Bij de rust stond het 0-2: "Dan probeer je uit de kleedkamer te komen met hernieuwe moed. Want je weet dat je met één doelpunt het vuur er terug kan in krijgen. Dat lukt dan ook, maar dan scoort die jongen van Beveren een doelpunt waarvan hij totaal niet weet hoe hij dat deed. Dat is brute pech."

Jonckheere zag dat het geen wedstrijd was van het allerhoogste niveau: "Beide teams haalden vandaag niet hun normale niveau. Dit is een wedstrijd die moet eindigen op een gelijkspel, maar wij hebben helaas de doelpunten zelf weggegeven."