Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

Leandro Trossard en de nationale ploeg zijn nog niet altijd het beste huwelijk geweest. Terwijl de aanvaller toch bij een topclub als Arsenal speelt en er geapprecieerd wordt, wil het bij de Rode Duivels niet altijd lukken. Hij kreeg dat ook voor de voeten geworpen op zijn persconferentie.

Trossard begon het seizoen na een woelige zomer ook niet echt schitterend. Hij zat er op de bank en mocht slechts twee keer kort invallen in vier matchen. Na de vorige interlandbreak veranderde dat echter. "Ik heb een moeilijke voorbereiding gehad met een blessure die maar niet opgelost werd", verklaarde Trossard zelf.

"Ik was niet fit en dat is het grootste verschil met nu. Na de interlandbreak begonnen de minuten te komen en het vertrouwen steeg ook."

Trossard verklaart waarom hij bij Arsenal bleef

Trossard werd afgelopen zomer ook met een hele rist aan clubs in verband gebracht, maar uiteindelijk bleef hij dan toch bij Arsenal. "Ik heb altijd aangegeven dat ik wou blijven. Dat bleek ook wederzijds na een gesprek met de coach en de club. Je houdt er op een gegeven moment wel rekening mee dat die transfer kan komen. Mijn dossier sleepte ook lang aan, maar na dat gesprek is de beslissing snel genomen."

Maar waarom komt er bij de Duivels dan niet altijd uit wat hij bij Arsenal wel kan? "Ik probeer altijd hetzelfde te doen wat ik bij Arsenal doe, maar het is wel een verschil tussen een structuur waar je alle dagen inzit met de Rode Duivels waar ik ook al veel van positie moest wisselen. En 't is ook niet dat ik hier nog niks heb gedaan hé! (Trossard scoorde 10 goals in 47 interlands, nvdr.). Ik probeer nu de lijn door te trekken van bij Arsenal."

Een optie voor in de spits te spelen

De perceptie over Trossard is een eigen leven gaan leiden. Zo werd er ook al opgemerkt dat hij er niet gelukkig uitziet op het veld. "Ik weet niet waar dat vandaan komt. Op een veld ben ik net wel gelukkig. Mijn mimiek is misschien soms zo, maar dat is gewoon hoe ik ben", schudde hij het hoofd.

Trossard zou - zoals Rudi Garcia al aangaf - zelfs een oplossing kunnen bieden voor de spitsenpositie nu Lukaku er niet is. "Daar heb ik bij Arsenal ook al veel gespeeld en genoeg goals gemaakt ook. Ik ben een optie voor die positie als Charles De Ketelaere niet fit geraakt."

