Standard hakt knoop door en voegt speler toe aan de A-kern

Standard stelt de jonge Steeven Assengue officieel in staat om bij de A-kern te komen. Hij zal een extra optie bieden aan de rechterkant van de defensie. Er zijn al moeilijkheden in de verdediging sinds het begin van het seizoen bij de Rouches, dus hij kan van pas komen.

Met zijn terugkeer bij Standard als sportief directeur had Marc Wilmots gewaarschuwd: de jongeren zullen hun kans krijgen, en niet alleen om gaten op te vullen. Ze maken integraal deel uit van het project van de Rouches.

Het eerste derde van het kampioenschap heeft dat niet echt laten zien. Met een gemiddelde leeftijd net onder de 30 jaar wanneer alle basisspelers beschikbaar zijn, is Standard het oudste team in de Pro League, en de kansen voor jongeren zoals René Mitongo, Bradley Nam James, en zelfs Léandre Kuavita en Hakim Sahabo zijn gering, zo niet onbestaande.

Steeven Assengue maakt deel uit van de A-kern van Standard

Gedurende de zomer heeft het Stamnummer 16 voornamelijk gerekruteerd om zijn middenveld en aanvallende compartiment te versterken, maar heeft het de verdediging verwaarloosd. Sinds zijn komst staat Vincent Euvrard voor een lastige puzzel om vier beschikbare spelers te vinden.

Standard heeft aangekondigd in een korte verklaring op dinsdag dat Steeven Assengue officieel deel uitmaakt van de kern van het eerste team.Sinds 2014 aanwezig in de academie, heeft de 20-jarige rechtsback goede prestaties geleverd bij SL16 FC, zowel in de competitie als tijdens de trainingen.

Steeven Assengue neemt de grote sprong. De 20-jarige rechtsback maakt officieel deel uit van de A-kern. 🔴⚪️



Meer info → https://t.co/oyDtjemWcu ℹ️ pic.twitter.com/i8eV0UxgvP — Standard de Liège (@Standard_RSCL) October 7, 2025

Terwijl aanvoerder Marlon Fossey natuurlijk de titularis op zijn positie blijft, zal Assengue voornamelijk de concurrentie aangaan met Henry Lawrence voor de status van eerste vervanger, en de Engelsman de mogelijkheid geven om van zijn veelzijdigheid gebruik te maken en af en toe op andere posities in de verdediging te helpen.