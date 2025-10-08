📷 Lommel SK gaat serieus uitpakken: "De laatste hand wordt eraan gelegd"

Lommel SK zit in de laatste rechte lijn naar de opening van zijn gloednieuwe trainingscomplex. De City Football Academy Belgium nadert haar voltooiing en moet de Limburgse club klaarstomen voor een stap richting de top.

Stadiondossiers verlopen enorm moeilijk in België, wat bij heel wat clubs al voor problemen heeft gezorgd. In de Challenger Pro League bouwt Lommel SK een nieuw oefencomplex, wat wel vlot lijkt te gaan.

"De bouw van City Football Academy Belgium begint aan de eindfase. Aan het gloednieuwe, state-of-the-art trainingscomplex van Lommel SK wordt momenteel de laatste hand gelegd, alvorens binnenkort de opening zal volgen. Daarover binnenkort meer...", klinkt het op de clubwebsite.

De bouw van de City Football Academy Belgium vordert

De CPL-club zal vanaf november ook trainen op nieuwe velden. Lommel verbergt niet dat het droomt van promotie naar het hoogste niveau, en hoopt dat het met deze nieuwe faciliteiten een boost krijgt.

De bouw van CFA begint op zijn einde te geraken! 🙌



De nieuwste update over de bouw van ons nieuwe trainingscomplex is nu te vinden op onze website!



➡️ https://t.co/ekQJAKuAoE#OurNature pic.twitter.com/01OyEbM2cm — Lommel SK (@LommelSKOff) October 7, 2025

Momenteel staan de Limburgers op de vierde plaats in de Challenger Pro League, met Beerschot, KV Kortrijk en SK Beveren boven hen. De concurrentie is groot, maar Lommel mag van eigen kracht uitgaan.



"Inmiddels is de buitenkant van het gebouw al goed zichtbaar. Het volledige gebouw is afgewerkt met houten platen, om zo mooi op te gaan in de natuurlijke omgeving van de Lommelse bossen. Ook zijn de velden waar het eerste elftal vanaf november zal gaan trainen inmiddels aangelegd en bijna gereed voor gebruik", besluit de club.