Moet Wales zich zorgen maken? Toekomstige tegenstander van Rode Duivels lijdt zeer pijnlijke nederlaag

De toekomstige tegenstander van de Rode Duivels, Wales, zal België ontvangen met een nederlaag in gedachten.

Het team van Craig Bellamy verloor donderdag met 3-0 van hun Engelse buren in een vriendschappelijke wedstrijd. De doelpunten werden gescoord door Morgan Rogers (3'), Ollie Watkins (11') en Bukayo Saka (20').

De wedstrijd, die plaatsvond in Wembley, zag de Engelsen zoals verwacht domineren met 64% balbezit tegen 36% voor de Welshmen. Slechts twee schoten op doel van de tien waren te noteren voor Wales.

Geen goede repititie voor Wales

Een resultaat dat uiteraard teleurstellend is voor de toekomstige tegenstander van de Rode Duivels, die graag had willen winnen van zijn buren. Hoewel het slechts om een vriendschappelijke wedstrijd gaat, zou deze nederlaag wel impact kunnen hebben op het gevoel in de groep.

De trainer wilde deze wedstrijd trouwens niet als echt vriendschappelijk beschouwen. "Ik geloof niet in een vriendschappelijke wedstrijd. Dat bestaat niet als je je land vertegenwoordigt. We respecteren de kracht van onze tegenstanders, maar we gaan proberen te winnen. We zijn onze voornaamste rivalen. Dat is altijd zo geweest. Maar we vertegenwoordigen een land. Het is onze identiteit, en dat moeten we bij elke wedstrijd laten zien", zei hij.





De Welshmen zullen zich nu moeten herpakken voordat ze België ontmoeten. Een wedstrijd die cruciaal lijkt in de race voor een kwalificatieplaats voor het volgende WK. De aftrap wordt maandag om 20.45 uur gegeven in Cardiff.