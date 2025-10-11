Erling Haaland beleeft knotsgekke avond tegen Israël: twee gemiste strafschoppen maar toch hattrick

Erling Haaland beleeft knotsgekke avond tegen Israël: twee gemiste strafschoppen maar toch hattrick
Word fan van Manchester City! 975

Erling Haaland beleefde een knotsgekke avond tegen Israël: hij miste twee strafschoppen maar maakte daarna een hattrick. Noorwegen won overtuigend met 5-0 na ook twee eigen doelpunten van de bezoekers.

Noorwegen kwam zaterdagavond in actie tegen Israël. Erling Haaland eiste de hoofdrol op, met twee gemiste strafschoppen en toch nog een hattrick.

Na nog geen vijf minuten spelen kreeg de thuisploeg een strafschop, maar Haaland kon die dus niet verzilveren. Hij mocht de penalty opnieuw nemen, maar keeper Daniel Peretz bracht voor de tweede keer redding.

De grote Haaland-show, opnieuw

In de 18e minuut kwamen de Noren dan toch voorsprong in Oslo, en daar zorgde een JPL-speler voor, maar dan wel per ongeluk. Anan Khalaili werkte het leer namelijk in zijn eigen doel.

Haaland verdubbelde de voorsprong ort voor het halfuur, terwijl Nachmias een minuut later een nieuw eigen doelpunt maakte. Zo gingen we met een 3-0 tussenstand de rust in.

De Manchester City-spits kon na 63 minuten spelen zijn tweede doelpunt scoren. Een kleine tien minuten later vervolledigde hij zijn hattrick, en zette op die manier de 5-0 eindstand op het bord. 

Noorwegen blijft leider in groep I met het maximum van de punten na zes speeldagen. Zo zet het land extra druk op Italië, dat twee wedstrijden minder speelde, maar al wel een keer verloor. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester City
Erling Håland

Meer nieuws

Volgens Laurent Ciman maken de Belgen één grote fout bij deze generatie Rode Duivels

Volgens Laurent Ciman maken de Belgen één grote fout bij deze generatie Rode Duivels

22:00
Peter Vandenbempt ziet Rode Duivels in een "lichtjes vervelende situatie": "Dat zou nu een catastrofe zijn"

Peter Vandenbempt ziet Rode Duivels in een "lichtjes vervelende situatie": "Dat zou nu een catastrofe zijn"

21:40
AC Milan zal Rode Duivel Alexis Saelemaekers een tijdje moeten missen: dit is er aan de hand

AC Milan zal Rode Duivel Alexis Saelemaekers een tijdje moeten missen: dit is er aan de hand

21:20
Rode Duivels moeten nu vol aan de bak: dit heeft België nog nodig voor een WK-ticket

Rode Duivels moeten nu vol aan de bak: dit heeft België nog nodig voor een WK-ticket

21:00
OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details

OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details

20:16
2
Terwijl de Rode Duivels nog moeten knokken, staat Dick Advocaat op het punt geschiedenis te schrijven

Terwijl de Rode Duivels nog moeten knokken, staat Dick Advocaat op het punt geschiedenis te schrijven

19:30
Shoffner na zwakke start van Lierse: "Dat was te verwachten"

Shoffner na zwakke start van Lierse: "Dat was te verwachten"

19:15
"Zelden zo'n trainer gezien": Vincent Kompany blijft lof oogsten

"Zelden zo'n trainer gezien": Vincent Kompany blijft lof oogsten

19:00
Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn"

Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn"

18:30
1
🎥 Ruben Van Gucht met hilarische zelfspot: "Ik ben een geweldige minnaar ... Wanneer is het genoeg?" De derde helft

🎥 Ruben Van Gucht met hilarische zelfspot: "Ik ben een geweldige minnaar ... Wanneer is het genoeg?"

18:00
Even geen Rode Duivel, maar: 'Italiaanse grootmacht aast op speler met verleden bij Westerlo en Anderlecht'

Even geen Rode Duivel, maar: 'Italiaanse grootmacht aast op speler met verleden bij Westerlo en Anderlecht'

17:31
1
"Rudi Garcia spreekt zichzelf tegen en ook dáár kan je je vragen bij stellen"

"Rudi Garcia spreekt zichzelf tegen en ook dáár kan je je vragen bij stellen"

17:00
🎥 Matchfixing? Onwaarschijnlijke owngoal, geblunder van doelman, fout van scheids, ...: ongeziene beelden

🎥 Matchfixing? Onwaarschijnlijke owngoal, geblunder van doelman, fout van scheids, ...: ongeziene beelden

16:30
1
Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed

Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed

16:00
3
OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales

OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales

15:30
6
Nieuwe Kortrijk-aanvaller toont zich ambitieus: "Dat is mijn droom"

Nieuwe Kortrijk-aanvaller toont zich ambitieus: "Dat is mijn droom"

15:15
Analist over vreemde keuzes Garcia: "Daar is geen uitleg voor"

Analist over vreemde keuzes Garcia: "Daar is geen uitleg voor"

15:00
'Kassa kassa? Club Brugge gaat strijd aan met PSV en Porto voor Mexicaanse parel'

'Kassa kassa? Club Brugge gaat strijd aan met PSV en Porto voor Mexicaanse parel'

14:30
6
Er toch maar beter geen loterij van maken: dit zijn de scenario's die op tafel liggen voor Rode Duivels

Er toch maar beter geen loterij van maken: dit zijn de scenario's die op tafel liggen voor Rode Duivels

14:00
6
Is hij nu helemaal vertrokken? Jonge speler van Anderlecht opnieuw de held met twee goals

Is hij nu helemaal vertrokken? Jonge speler van Anderlecht opnieuw de held met twee goals

13:00
KRC Genk komt met vlammend statement over Rik De Mil en Thorsten Fink

KRC Genk komt met vlammend statement over Rik De Mil en Thorsten Fink

13:30
4
Sterkhouder van RSCA Futures tekent nieuw contract

Sterkhouder van RSCA Futures tekent nieuw contract

13:15
Voormalige Cercle-spits trapt Japan langszij in wedstrijd vol (ex-)JPL-spelers

Voormalige Cercle-spits trapt Japan langszij in wedstrijd vol (ex-)JPL-spelers

12:45
Eén Rode Duivel zegt wat iedereen denkt: "We missen Lukaku enorm"

Eén Rode Duivel zegt wat iedereen denkt: "We missen Lukaku enorm"

12:30
2
DAZN trekt aan alarmbel: dit zijn de opties die nu op tafel liggen

DAZN trekt aan alarmbel: dit zijn de opties die nu op tafel liggen

11:40
5
SK Beveren-aanvoerder weet weer wat verliezen is na kansloze nederlaag

SK Beveren-aanvoerder weet weer wat verliezen is na kansloze nederlaag

12:10
Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig"

Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig"

12:00
14
Keuzestress voor Mo Messoudi? Beerschot-aanvaller scoort opnieuw voor zijn land

Keuzestress voor Mo Messoudi? Beerschot-aanvaller scoort opnieuw voor zijn land

11:45
Philippe Albert heel streng voor keuze Rudi Garcia: "Zijn basisplaats was een mislukking"

Philippe Albert heel streng voor keuze Rudi Garcia: "Zijn basisplaats was een mislukking"

11:20
7
Beloftencoach Swerts pikt er één speler uit na fantastische 0-7 tegen Wales (en het is niet Vermant of Stassin

Beloftencoach Swerts pikt er één speler uit na fantastische 0-7 tegen Wales (en het is niet Vermant of Stassin

11:00
1
Europese pers hard voor Rode Duivels en voor eentje in het bijzonder: "Hij maakte er een rommeltje van"

Europese pers hard voor Rode Duivels en voor eentje in het bijzonder: "Hij maakte er een rommeltje van"

10:30
1
Bondscoach Rudi Garcia wordt al op de rooster gelegd over zijn tactische keuzes: "Risico vermijden"

Bondscoach Rudi Garcia wordt al op de rooster gelegd over zijn tactische keuzes: "Risico vermijden"

10:00
4
Jérémy Doku haalde alles uit de kast, maar... "Ik heb het zelf ook laten liggen" Reactie

Jérémy Doku haalde alles uit de kast, maar... "Ik heb het zelf ook laten liggen"

09:15
16
Goed nieuws in aanloop naar de match tegen Wales: hij komt zo goed als zeker in de basis

Goed nieuws in aanloop naar de match tegen Wales: hij komt zo goed als zeker in de basis

09:30
Anderlecht lijkt alvast één beslissing te hebben genomen rond voorzitterschap van de club

Anderlecht lijkt alvast één beslissing te hebben genomen rond voorzitterschap van de club

09:00
1
Van Union over Antwerp tot Anderlecht: ex-speler onder Rik De Mil legt uit waarom iedereen zo gek van hem is

Van Union over Antwerp tot Anderlecht: ex-speler onder Rik De Mil legt uit waarom iedereen zo gek van hem is

08:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 7
Bournemouth Bournemouth 3-1 Fulham Fulham
Leeds United Leeds United 1-2 Tottenham Tottenham
Arsenal Arsenal 2-0 West Ham Utd West Ham Utd
Manchester United Manchester United 2-0 Sunderland Sunderland
Chelsea Chelsea 2-1 Liverpool FC Liverpool FC
Newcastle United Newcastle United 2-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 2-1 Burnley Burnley
Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Brighton Brighton
Everton Everton 2-1 Crystal Palace Crystal Palace
Brentford Brentford 0-1 Manchester City Manchester City

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales Pepe Patje Pepe Patje over Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed Porthos Porthos over Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn" Joske89 Joske89 over Nog meer problemen: DAZN komt met héél slecht nieuws bij de Pro League, die alle clubs op de hoogte stelt Dirk1897 Dirk1897 over OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details Hurlu Dedju Hurlu Dedju over België - Noord-Macedonië: 0-0 jawaddedadde jawaddedadde over 'Kassa kassa? Club Brugge gaat strijd aan met PSV en Porto voor Mexicaanse parel' jawaddedadde jawaddedadde over Even geen Rode Duivel, maar: 'Italiaanse grootmacht aast op speler met verleden bij Westerlo en Anderlecht' seaside seaside over Anderlecht lijkt alvast één beslissing te hebben genomen rond voorzitterschap van de club Venom#13 Venom#13 over Noorwegen - Israël: 5-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved