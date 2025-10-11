Erling Haaland beleeft knotsgekke avond tegen Israël: twee gemiste strafschoppen maar toch hattrick

Erling Haaland beleefde een knotsgekke avond tegen Israël: hij miste twee strafschoppen maar maakte daarna een hattrick. Noorwegen won overtuigend met 5-0 na ook twee eigen doelpunten van de bezoekers.

Noorwegen kwam zaterdagavond in actie tegen Israël. Erling Haaland eiste de hoofdrol op, met twee gemiste strafschoppen en toch nog een hattrick.

Na nog geen vijf minuten spelen kreeg de thuisploeg een strafschop, maar Haaland kon die dus niet verzilveren. Hij mocht de penalty opnieuw nemen, maar keeper Daniel Peretz bracht voor de tweede keer redding.

De grote Haaland-show, opnieuw

In de 18e minuut kwamen de Noren dan toch voorsprong in Oslo, en daar zorgde een JPL-speler voor, maar dan wel per ongeluk. Anan Khalaili werkte het leer namelijk in zijn eigen doel.

Haaland verdubbelde de voorsprong ort voor het halfuur, terwijl Nachmias een minuut later een nieuw eigen doelpunt maakte. Zo gingen we met een 3-0 tussenstand de rust in.

De Manchester City-spits kon na 63 minuten spelen zijn tweede doelpunt scoren. Een kleine tien minuten later vervolledigde hij zijn hattrick, en zette op die manier de 5-0 eindstand op het bord.

Noorwegen blijft leider in groep I met het maximum van de punten na zes speeldagen. Zo zet het land extra druk op Italië, dat twee wedstrijden minder speelde, maar al wel een keer verloor.