Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar hebben ook heel goed nieuws voor de fans

Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar hebben ook heel goed nieuws voor de fans
Foto: © photonews
Word fan van K Beerschot VA! 925

Met de overname door Kinpoudou Holdings Inc. krijgt Beerschot een nieuwe eigenaar. De Japanse investeerders zetten hun eerste stappen in het Belgische voetbal via de Antwerpse club. Sporteconomen analyseren de financiële situatie en het toekomstpotentieel van Beerschot.

Volgens Trudo Dejonghe, sporteconoom aan de KU Leuven, kampt Beerschot al geruime tijd met structurele financiële problemen. “Beerschot is een sterk merk dat al meer dan 20 jaar mishandeld is”, stelt hij in Het Nieuwsblad. Hij wijst op een langdurig onevenwicht. “Het probleem is dat de club al 25 jaar boven zijn stand leeft op financieel vlak.”

Ook Thomas Peeters, sporteconoom, bevestigt dat de cijfers van de club de afgelopen jaren ondermaats waren. “De club heeft het de laatste jaren niet al te best gedaan, ze zijn er niet alleen in”, aldus Peeters. Hij plaatst de situatie in bredere context. “Clubs van de grootte van Beerschot, in tweede klasse, hebben het moeilijk om goede cijfers voor te leggen.”

Peeters noemt meerdere oorzaken. “Ze hebben onvoldoende tv-rechten en fans in het stadion, zelfs voor een ploeg met het marktpotentieel van de top 18.” Toch ziet hij ruimte voor verbetering. “Het is niet omdat het de laatste jaren niet gelukt is, dat het in de toekomst niet kan. Het volledige potentieel is niet benut geweest.”

Investering en toekomstvisie

Dejonghe ziet in de Japanse overname een strategische zet. “Voor de Japanse eigenaars is dit een veilinghuis, een soort filiaal om goedkoop buitenlandse spelers te stallen”, verklaart hij. Hij wijst op de loonkost als voordeel. “Het minimumloon voor niet-EU spelers ligt heel laag.” Daarnaast noemt hij de supportersbasis. “De club heeft een trouwe aanhang van minimum tussen de 5.000 en 9.000 fans.”

Peeters benadrukt dat België aantrekkelijk is voor buitenlandse investeerders. “In Nederland zijn ze veel strenger, daar spelen veel meer vragen over waar het geld vandaan komt”, zegt hij. “Dat zorgt ervoor dat we een land zijn dat zeer interessant kan zijn voor buitenlandse investeerders.”

Merk Beerschot

Over het merk Beerschot is Dejonghe duidelijk. “Het merk Beerschot spreekt nog steeds een groot deel van de Antwerpenaren aan. Het is een mooi merk, een echte traditieclub.” Peeters ziet sportieve mogelijkheden. “In the long run hoort Beerschot thuis in eerste klasse. De ambitie moet zijn om er langer dan één seizoen te blijven”, besluit hij.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA

Meer nieuws

Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

15:00
Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs

Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs

15:00
Ex-voorzitter van ploeg uit Challenger Pro League onder de indruk: "Zelden gezien in mijn 19 jaar"

Ex-voorzitter van ploeg uit Challenger Pro League onder de indruk: "Zelden gezien in mijn 19 jaar"

14:15
Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

14:30
Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

14:00
📷 Ramp vermeden: vliegtuig Tolu en co moet noodlanding maken door... gebarsten voorruit

📷 Ramp vermeden: vliegtuig Tolu en co moet noodlanding maken door... gebarsten voorruit

13:30
Met Jashari als duidelijk voorbeeld: "JPL moet me naar de volgende stap in mijn carrière brengen"

Met Jashari als duidelijk voorbeeld: "JPL moet me naar de volgende stap in mijn carrière brengen"

13:15
Belgische middenvelder speelt bij elke ploeg ter wereld... als hij fit is: "Moeiteloos Rode Duivel"

Belgische middenvelder speelt bij elke ploeg ter wereld... als hij fit is: "Moeiteloos Rode Duivel"

13:00
Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye

Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye

12:30
2
Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent De derde helft

Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent

12:15
1
Fred Vanderbiest openhartig over hoe hij tekeer ging tegen Van den Brom & Preud'homme: "Dan een spuitje"

Fred Vanderbiest openhartig over hoe hij tekeer ging tegen Van den Brom & Preud'homme: "Dan een spuitje"

12:00
Imke Courtois spreekt over grensoverschrijdend gedrag

Imke Courtois spreekt over grensoverschrijdend gedrag

11:30
Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club

Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club

11:00
2
Hoe het komt dat Kosovo op dit moment de onofficiële wereldkampioen is

Hoe het komt dat Kosovo op dit moment de onofficiële wereldkampioen is

10:30
📷 OFFICIEEL Ontslagen trainer uit de Jupiler Pro League heeft nieuwe uitdaging gevonden

📷 OFFICIEEL Ontslagen trainer uit de Jupiler Pro League heeft nieuwe uitdaging gevonden

10:15
Marc Degryse blikt vooruit voor de Rode Duivels: "Frustrerend en gevaarlijk"

Marc Degryse blikt vooruit voor de Rode Duivels: "Frustrerend en gevaarlijk"

10:00
Na eerste nederlaag van KV Kortrijk: Michiel Jonckheere moet dringend telefoontje plegen met Nicky Hayen

Na eerste nederlaag van KV Kortrijk: Michiel Jonckheere moet dringend telefoontje plegen met Nicky Hayen

09:15
Italiaanse interesse in Belg met verleden bij Westerlo en Anderlecht? Dit is er écht aan de hand

Italiaanse interesse in Belg met verleden bij Westerlo en Anderlecht? Dit is er écht aan de hand

09:30
2
'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren'

'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren'

09:00
4
WK in gevaar voor Italië, Ronaldo mist strafschop maar Martinez ontsnapt

WK in gevaar voor Italië, Ronaldo mist strafschop maar Martinez ontsnapt

08:40
Gaat leegloop verder? 'Italianen willen ex-Genkie vervangen door belangrijke speler Union SG'

Gaat leegloop verder? 'Italianen willen ex-Genkie vervangen door belangrijke speler Union SG'

08:30
🎥 Eden Hazard doet monden openvallen op Stamford Bridge: Engelse pers is lyrisch

🎥 Eden Hazard doet monden openvallen op Stamford Bridge: Engelse pers is lyrisch

07:00
Leandro Trossard kan op steun rekenen van voormalige Rode Duivel

Leandro Trossard kan op steun rekenen van voormalige Rode Duivel

06:30
Tegen Club Brugge begon de miserie met ruzie in de kleedkamer: waarom Raskin plots verdween bij Rangers

Tegen Club Brugge begon de miserie met ruzie in de kleedkamer: waarom Raskin plots verdween bij Rangers

23:00
2
Belgische U19 krijgt stevige tik van Engeland: toptalent scoort hattrick

Belgische U19 krijgt stevige tik van Engeland: toptalent scoort hattrick

22:30
Volgens Laurent Ciman maken de Belgen één grote fout bij deze generatie Rode Duivels

Volgens Laurent Ciman maken de Belgen één grote fout bij deze generatie Rode Duivels

22:00
Peter Vandenbempt ziet Rode Duivels in een "lichtjes vervelende situatie": "Dat zou nu een catastrofe zijn"

Peter Vandenbempt ziet Rode Duivels in een "lichtjes vervelende situatie": "Dat zou nu een catastrofe zijn"

21:40
AC Milan zal Rode Duivel Alexis Saelemaekers een tijdje moeten missen: dit is er aan de hand

AC Milan zal Rode Duivel Alexis Saelemaekers een tijdje moeten missen: dit is er aan de hand

21:20
Rode Duivels moeten nu vol aan de bak: dit heeft België nog nodig voor een WK-ticket

Rode Duivels moeten nu vol aan de bak: dit heeft België nog nodig voor een WK-ticket

21:00
OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details

OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details

20:16
10
Shoffner na zwakke start van Lierse: "Dat was te verwachten"

Shoffner na zwakke start van Lierse: "Dat was te verwachten"

19:15
Erling Haaland beleeft knotsgekke avond tegen Israël: twee gemiste strafschoppen maar toch hattrick

Erling Haaland beleeft knotsgekke avond tegen Israël: twee gemiste strafschoppen maar toch hattrick

20:01
Terwijl de Rode Duivels nog moeten knokken, staat Dick Advocaat op het punt geschiedenis te schrijven

Terwijl de Rode Duivels nog moeten knokken, staat Dick Advocaat op het punt geschiedenis te schrijven

19:30
"Zelden zo'n trainer gezien": Vincent Kompany blijft lof oogsten

"Zelden zo'n trainer gezien": Vincent Kompany blijft lof oogsten

19:00
Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn"

Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn"

18:30
3
🎥 Ruben Van Gucht met hilarische zelfspot: "Ik ben een geweldige minnaar ... Wanneer is het genoeg?" De derde helft

🎥 Ruben Van Gucht met hilarische zelfspot: "Ik ben een geweldige minnaar ... Wanneer is het genoeg?"

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 10
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 17/10 Eupen Eupen
K Beerschot VA K Beerschot VA 17/10 SK Beveren SK Beveren
Jong Genk Jong Genk 18/10 Francs Borains Francs Borains
RWDM Brussels RWDM Brussels 18/10 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KAA Gent KAA Gent 18/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
RSCA Futures RSCA Futures 18/10 Lommel SK Lommel SK
Lierse SK Lierse SK 19/10 Luik FC Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 19/10 Seraing Seraing

Nieuwste reacties

Purple Rain Purple Rain over Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar heeft ook heel goed nieuws voor de fans Swakken Swakken over OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details kliersesk kliersesk over Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye tisookeenmening tisookeenmening over Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig" Kellner Kellner over "Rudi Garcia spreekt zichzelf tegen en ook dáár kan je je vragen bij stellen" TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent OH boy OH boy over DAZN trekt aan alarmbel: dit zijn de opties die nu op tafel liggen Andreas2962 Andreas2962 over Filip Joos & co formeel over het los zand bij Genk: "Dan lag Fink nu al buiten" JaKu JaKu over Nog meer kritiek op bondscoach Rudi Garcia: "Na die wissel stopten we met voetballen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved