Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar hebben ook heel goed nieuws voor de fans

Met de overname door Kinpoudou Holdings Inc. krijgt Beerschot een nieuwe eigenaar. De Japanse investeerders zetten hun eerste stappen in het Belgische voetbal via de Antwerpse club. Sporteconomen analyseren de financiële situatie en het toekomstpotentieel van Beerschot.

Volgens Trudo Dejonghe, sporteconoom aan de KU Leuven, kampt Beerschot al geruime tijd met structurele financiële problemen. “Beerschot is een sterk merk dat al meer dan 20 jaar mishandeld is”, stelt hij in Het Nieuwsblad. Hij wijst op een langdurig onevenwicht. “Het probleem is dat de club al 25 jaar boven zijn stand leeft op financieel vlak.”

Ook Thomas Peeters, sporteconoom, bevestigt dat de cijfers van de club de afgelopen jaren ondermaats waren. “De club heeft het de laatste jaren niet al te best gedaan, ze zijn er niet alleen in”, aldus Peeters. Hij plaatst de situatie in bredere context. “Clubs van de grootte van Beerschot, in tweede klasse, hebben het moeilijk om goede cijfers voor te leggen.”

Peeters noemt meerdere oorzaken. “Ze hebben onvoldoende tv-rechten en fans in het stadion, zelfs voor een ploeg met het marktpotentieel van de top 18.” Toch ziet hij ruimte voor verbetering. “Het is niet omdat het de laatste jaren niet gelukt is, dat het in de toekomst niet kan. Het volledige potentieel is niet benut geweest.”

Investering en toekomstvisie

Dejonghe ziet in de Japanse overname een strategische zet. “Voor de Japanse eigenaars is dit een veilinghuis, een soort filiaal om goedkoop buitenlandse spelers te stallen”, verklaart hij. Hij wijst op de loonkost als voordeel. “Het minimumloon voor niet-EU spelers ligt heel laag.” Daarnaast noemt hij de supportersbasis. “De club heeft een trouwe aanhang van minimum tussen de 5.000 en 9.000 fans.”

Peeters benadrukt dat België aantrekkelijk is voor buitenlandse investeerders. “In Nederland zijn ze veel strenger, daar spelen veel meer vragen over waar het geld vandaan komt”, zegt hij. “Dat zorgt ervoor dat we een land zijn dat zeer interessant kan zijn voor buitenlandse investeerders.”

Merk Beerschot

Over het merk Beerschot is Dejonghe duidelijk. “Het merk Beerschot spreekt nog steeds een groot deel van de Antwerpenaren aan. Het is een mooi merk, een echte traditieclub.” Peeters ziet sportieve mogelijkheden. “In the long run hoort Beerschot thuis in eerste klasse. De ambitie moet zijn om er langer dan één seizoen te blijven”, besluit hij.