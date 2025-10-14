Derde keer, goede keer? Tweedeklasser legt lot in handen van ex-trainer van Beveren

Olympîc Charleroi heeft zijn nieuwe coach te pakken. Arnauld Mercier moet de hekkensluiter in de Challenger Pro League beter laten voetballen en vooral voor puntengewin gaan zorgen.

De Challenger Pro League is al negen speeldagen ver en al even lang rommelt het bij promovendus Olympic Charleroi. Ze wonnen nog geen enkele keer en behaalden slechts één gelijkspel. De laatste plaats is dan een logisch gevolg.

Arnauld Mercier nieuwe coach van Olympic

In hun zoektocht naar stabiliteit heeft Olympic een nieuwe trainer aangesteld. Arnauld Mercier is de nieuwe hoofdcoach van de rode lantaarn. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Hij moet ervoor zorgen dat er snel gewonnen wordt en dat de rust kan terugkeren.

Mercier is geen onbekende voor het Belgische voetbal. De Fransman coachte eerder bij Seraing, Roeselare en (het toenmalige) Waasland-Beveren. In november 2023 werd Mercier ontslagen bij Francs Borains, sindsdien zat hij zonder club.

Derde coach van het seizoen

Maar daar is nu dus een eind aan gekomen. Mercier is al de derde coach die dit seizoen zal plaatsnemen in de dug-out van Les Dogues. Darko Janackovic hield het drie wedstrijden vol. De Spanjaard Carlos Aguiar werd na vijf speeldagen bedankt.

De nieuwe coach kan maar best meteen voor resultaten zorgen. Komend weekend speelt Olympic thuis tegen KAS Eupen. Een week later wacht een kelderkraker tegen Club NXT, dat op de voorlaatste plaats staat.