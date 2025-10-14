Lommel-aanvaller blikt terug op eerste maanden in ons land en ziet duidelijk verschil met Nederlanders

Ook in de Challenger Pro League beginnen ze er dit weekend opnieuw aan. Lommel trekt op zaterdag naar Deinze om de RSCA Futures te bekampen. Een ideaal moment om dichter bij de top drie te sluipen.

Lommel kent een prima seizoen in de Challenger Pro League. Het staat voorlopig op de vierde plaats, weliswaar op vijf punten van KV Kortrijk, dat tweede staat. Komend weekend spelen de Limburgers tegen de RSCA Futures.

In principe moet dat een haalbare kaart zijn voor Lommel. Mits een zege kunnen ze hoe dan ook een zaakje doen. Want de nummers één en drie spelen dit weekend namelijk tegen elkaar. Beveren staat voor een moeilijke verplaatsing naar Beerschot.

Seuntjens voelt zich thuis in Lommel

Bij Lommel staat Ralf Seuntjens in de spits. De ervaren Nederlander blikt bij TV Limburg terug op zijn eerste maanden in ons land: "Ik voel me al helemaal thuis in Lommel. Met onder meer Jason (Van Duiven) en Joel (Pelupessy) waren er al wat Nederlanders."

"Maar ook met de Belgische gasten heb ik een hele goede klik. De staff houdt alles goed bij elkaar en zijn open en eerlijk voor iedereen. De Belgen zijn alleen wat rustiger, ik durf al wel eens sneller iets te zeggen", gaat Seuntjens verder.

Lommel bonkt al enkele seizoenen op de deur van de Jupiler Pro League. Vorig seizoen liep het dan weer heel slecht en eindigden ze in de buik van het klassement. Lukt het hen dit seizoen eindelijk om een stap hogerop te zetten?