Bayern München speelt nog één heel belangrijke match voor Club Brugge: Vincent Kompany heeft er zin in

Bayern München speelt nog één heel belangrijke match voor Club Brugge: Vincent Kompany heeft er zin in
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Deze zaterdag speelt het Bayern München van Vincent Kompany in de Allianz Arena Der Klassiker. Eén van de grootste wedstrijden in het Duitse voetbal: een clash tussen Bayern en Borussia Dortmund.

Bijna 600 kilometer scheiden de stadions van beide ploegen. Het mag dan geen echte derby zijn, de rivaliteit is groot. "Dit soort wedstrijden draait niet alleen om de vorm van het moment. Het is een wedstrijd met zijn eigen geschiedenis en context. Het voelt alsof we een derby spelen, ook al liggen de twee steden ver van elkaar."

"Het is een klassieker. De emoties spelen een grotere rol dan in andere wedstrijden en dat maakt het zo speciaal", vervolgt de Belgische coach bij Sport1 (Bundesliga).

Der Klassiker door de ogen van Vincent Kompany

Vorig seizoen kon geen van beide teams winnen in de onderlinge duels in de competitie. "De twee wedstrijden tegen Dortmund vorig jaar waren goed. We speelden goed, maar het eindigde twee keer op een gelijkspel."

Een wedstrijd waarin winnen nog belangrijker is dan anders. "Zodra je in het stadion aankomt, voel je dat dit een bijzondere match is. Op het einde van de dag zijn drie punten altijd belangrijk, maar in deze wedstrijd nog nét iets meer."

Een overwinning zou Bayern toelaten om hun indrukwekkende reeks voort te zetten. De Duitse club heeft dit seizoen tien overwinningen op rij in alle competities, een record in de vijf grootste Europese competities. Na de wedstrijd tegen Borussia Dortmund neemt Bayern het op tegen Club Brugge in de Champions League, volgende week.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Bayern München - Borussia Dortmund live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (18/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Borussia Dortmund
Vincent Kompany

Meer nieuws

Slecht nieuws bij AS Monaco: Sébastien Pocognoli moet nog even geduld hebben

Slecht nieuws bij AS Monaco: Sébastien Pocognoli moet nog even geduld hebben

15:00
Hoe absolute Europese dwergstaat nog mag dromen van WK ... als het blijft verliezen Analyse

Hoe absolute Europese dwergstaat nog mag dromen van WK ... als het blijft verliezen

14:40
Frenkie De Jong ongrijpbaar: dit is de waanzinnige clausule in zijn nieuw contract

Frenkie De Jong ongrijpbaar: dit is de waanzinnige clausule in zijn nieuw contract

14:20
📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels?

📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels?

14:00
2
Zoon van Gert Verheyen scoort in Tweede Provinciale: "Op tribunes Club Brugge ..."

Zoon van Gert Verheyen scoort in Tweede Provinciale: "Op tribunes Club Brugge ..."

13:15
In topvorm, ook naast het veld: Jérémy Doku komt met groot nieuws

In topvorm, ook naast het veld: Jérémy Doku komt met groot nieuws

13:00
Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren

Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren

12:41
5
Chaos in WK-steden Amerika? President Trump dreigt ermee

Chaos in WK-steden Amerika? President Trump dreigt ermee

12:20
4
Club Brugge-chauffeur kreeg 11 messteken: daders kennen straf

Club Brugge-chauffeur kreeg 11 messteken: daders kennen straf

12:00
Hij lijkt erbij te zullen zijn: Axel Witsel mee naar WK?

Hij lijkt erbij te zullen zijn: Axel Witsel mee naar WK?

11:40
1
Weer mis! KBVB probeerde verdedigend talent te overtuigen, maar die koos resoluut voor... Nederland

Weer mis! KBVB probeerde verdedigend talent te overtuigen, maar die koos resoluut voor... Nederland

11:20
De Rode Duivels vaker tegen Europese grootmachten? De UEFA zou een revolutie voorbereiden

De Rode Duivels vaker tegen Europese grootmachten? De UEFA zou een revolutie voorbereiden

11:00
Hoe verklaar je deze Anderlecht-cijfers ondanks sportieve malaise? "Gedwongen om na te denken"

Hoe verklaar je deze Anderlecht-cijfers ondanks sportieve malaise? "Gedwongen om na te denken"

10:30
Bayern-vedette haalt nog maar eens het belang van Vincent Kompany aan met ultieme lof

Bayern-vedette haalt nog maar eens het belang van Vincent Kompany aan met ultieme lof

09:00
1
Deze twee namen staan met stip genoteerd als nieuwe coach van OH Leuven

Deze twee namen staan met stip genoteerd als nieuwe coach van OH Leuven

10:00
2
Wie zag dit aankomen? Ex-Club Brugge-spits moet bij Barcelona geblesseerde Lewandowski vervangen

Wie zag dit aankomen? Ex-Club Brugge-spits moet bij Barcelona geblesseerde Lewandowski vervangen

09:30
Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?"

Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?"

08:40
14
Anderlecht krijgt serieuze opsteker vanuit de ziekenboeg

Anderlecht krijgt serieuze opsteker vanuit de ziekenboeg

08:20
🎥 Belgische eersteprovincialer zet trainer aan de deur die... scheidsrechter kopstoot verkocht

🎥 Belgische eersteprovincialer zet trainer aan de deur die... scheidsrechter kopstoot verkocht

08:00
Rode Duivels spelen twee - heel verre - oefeninterlands in maart: een voorproefje

Rode Duivels spelen twee - heel verre - oefeninterlands in maart: een voorproefje

07:40
3
Witte rook op Anderlecht: Vandenhaute zal niet dwarsliggen

Witte rook op Anderlecht: Vandenhaute zal niet dwarsliggen

07:20
Leegloop op Jan Breydel? 'Buitenlandse topclub blijft aandringen voor sterkhouder op het middenveld'

Leegloop op Jan Breydel? 'Buitenlandse topclub blijft aandringen voor sterkhouder op het middenveld'

07:00
2
'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers'

'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers'

06:30
16
Ronaldo schrijft andermaal geschiedenis, Engeland naar het WK en ook dit gebeurde er allemaal

Ronaldo schrijft andermaal geschiedenis, Engeland naar het WK en ook dit gebeurde er allemaal

23:00
1
Club Brugge ruikt de absolute jackpot: 'Spaanse topclub stuurt scouts voor sterkhouder'

Club Brugge ruikt de absolute jackpot: 'Spaanse topclub stuurt scouts voor sterkhouder'

22:39
Knappe overwinning: Belgische beloften bevestigen richting EK

Knappe overwinning: Belgische beloften bevestigen richting EK

22:08
1
Zestien jaar wachten: een Belgische bondscoach kwalificeert zijn team voor het WK

Zestien jaar wachten: een Belgische bondscoach kwalificeert zijn team voor het WK

21:40
9
Dit zijn de tegenstanders van de Rode Duivels voorafgaand aan het WK 2026

Dit zijn de tegenstanders van de Rode Duivels voorafgaand aan het WK 2026

21:20
Nicky Hayen met handen in het haar: naast Mignolet en Reis ook deze sterkhouder nog lang niet terug

Nicky Hayen met handen in het haar: naast Mignolet en Reis ook deze sterkhouder nog lang niet terug

21:00
Voorbije week heeft één zaak al duidelijk gemaakt: bondscoach Rudi Garcia heeft een probleem

Voorbije week heeft één zaak al duidelijk gemaakt: bondscoach Rudi Garcia heeft een probleem

20:40
4
Spelers Antwerp en Genk breken poort open voor jonge Duivels naar volgende ronde EK

Spelers Antwerp en Genk breken poort open voor jonge Duivels naar volgende ronde EK

20:20
Charles De Ketelaere windt er geen doekjes om over rol bij Rode Duivels

Charles De Ketelaere windt er geen doekjes om over rol bij Rode Duivels

20:00
1
'Marc Coucke heeft gekozen: Anderlecht hakt heel snel en wel op deze dag de knopen door'

'Marc Coucke heeft gekozen: Anderlecht hakt heel snel en wel op deze dag de knopen door'

19:40
Waarom Westelen? Belgische beloften spelen om duidelijke reden niet in Leuven

Waarom Westelen? Belgische beloften spelen om duidelijke reden niet in Leuven

19:20
2
De operatie komt er: Club Brugge moet middenvelder nog zeker tot Nieuwjaar missen

De operatie komt er: Club Brugge moet middenvelder nog zeker tot Nieuwjaar missen

19:00
Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute

Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute

18:40
18

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 7
Union Berlin Union Berlin 17/10 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 18/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 18/10 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Köln 1. FC Köln 18/10 FC Augsburg FC Augsburg
RB Leipzig RB Leipzig 18/10 Hamburger SV Hamburger SV
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 18/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayern München Bayern München 18/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 19/10 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli FC St. Pauli 19/10 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim

Nieuwste reacties

Dave79 Dave79 over Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute Vital Verheyen Vital Verheyen over Chaos in WK-steden Amerika? President Trump dreigt ermee Elke Cools Elke Cools over Hij lijkt erbij te zullen zijn: Axel Witsel mee naar WK? laszlo laszlo over Zestien jaar wachten: een Belgische bondscoach kwalificeert zijn team voor het WK 1872 1872 over 📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels? CringeMedia CringeMedia over 'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers' Sv1978 Sv1978 over Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?" Arthur Shelby Arthur Shelby over Deze twee namen staan met stip genoteerd als nieuwe coach van OH Leuven André Coenen André Coenen over Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren Bobby Blue Bobby Blue over Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved