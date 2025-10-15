Bayern München speelt nog één heel belangrijke match voor Club Brugge: Vincent Kompany heeft er zin in

Deze zaterdag speelt het Bayern München van Vincent Kompany in de Allianz Arena Der Klassiker. Eén van de grootste wedstrijden in het Duitse voetbal: een clash tussen Bayern en Borussia Dortmund.

Bijna 600 kilometer scheiden de stadions van beide ploegen. Het mag dan geen echte derby zijn, de rivaliteit is groot. "Dit soort wedstrijden draait niet alleen om de vorm van het moment. Het is een wedstrijd met zijn eigen geschiedenis en context. Het voelt alsof we een derby spelen, ook al liggen de twee steden ver van elkaar."

"Het is een klassieker. De emoties spelen een grotere rol dan in andere wedstrijden en dat maakt het zo speciaal", vervolgt de Belgische coach bij Sport1 (Bundesliga).

Der Klassiker door de ogen van Vincent Kompany

Vorig seizoen kon geen van beide teams winnen in de onderlinge duels in de competitie. "De twee wedstrijden tegen Dortmund vorig jaar waren goed. We speelden goed, maar het eindigde twee keer op een gelijkspel."

Een wedstrijd waarin winnen nog belangrijker is dan anders. "Zodra je in het stadion aankomt, voel je dat dit een bijzondere match is. Op het einde van de dag zijn drie punten altijd belangrijk, maar in deze wedstrijd nog nét iets meer."

Een overwinning zou Bayern toelaten om hun indrukwekkende reeks voort te zetten. De Duitse club heeft dit seizoen tien overwinningen op rij in alle competities, een record in de vijf grootste Europese competities. Na de wedstrijd tegen Borussia Dortmund neemt Bayern het op tegen Club Brugge in de Champions League, volgende week.