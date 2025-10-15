Pocognoli moet iets bekennen: "AS Monaco was al in me geïnteresseerd. Maar het ging daarom niet door"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Pocognoli moet iets bekennen: "AS Monaco was al in me geïnteresseerd. Maar het ging daarom niet door"
Foto: AS Monaco
Word fan van Monaco! 64

Sébastien Pocognoli heeft zijn eerste werkdagen als coach van AS Monaco achter de rug. Onze landgenoot kwam al meteen met een straffe anekdote op de proppen.

Sébastien Pocognoli werd enkele dagen geleden al via de website van AS Monaco voorgesteld. Woensdag stond de officiële persvoorstelling op het programma.

Onze landgenoot legde de lat voor zichzelf al meteen hoog. "Ik heb het vak van de allerbeste coaches ter wereld geleerd", zorgde Pocognoli meteen voor een verrassing.

Grote voorbeeld is... Louis van Gaal

"Bij AZ had ik Louis van Gaal als coach", verduidelijkt Poco. "Dat is wel al twintig jaar geleden. (glimlacht) Maar hij heeft wel een héél grote indruk gemaakt."

De Nederlandse succescoach is dan ook hét voorbeeld van Pocognoli. "Door hem ben ik gaan beseffen dat trainers echter het verschil kunnen maken. Van Gaal brengt discipline bij én maakt jonge spelers beter. Dat wil ik ook bij Monaco gaan doen."

AS Monaco was geïnteresseerd en kwam naar me kijken. Ik pakte rood

Sébastien Pocognoli

"Monaco kent me trouwens al lang", besluit Pocognoli met een leuke anekdote. "Als speler van KRC Genk was de club geïnteresseerd in mij. Ze kwamen kijken en ik pakte rood. (lacht) Dat is niet doorgegaan. Nu krijg ik een tweede kans."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Monaco
Sébastien Pocognoli

Meer nieuws

Sébastien Pocognoli stelt plan op om carrière van Paul Pogba nieuw leven in te blazen

Sébastien Pocognoli stelt plan op om carrière van Paul Pogba nieuw leven in te blazen

17:20
Er is leven na Thibaut Courtois: 'Real Madrid wil deze doelman als (toekomstige) opvolger van Rode Duivel'

Er is leven na Thibaut Courtois: 'Real Madrid wil deze doelman als (toekomstige) opvolger van Rode Duivel'

21:20
Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht"

Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht"

20:40
Wat gaat er gebeuren? 'PSG wil Yamal koste wat het kost en tegen elke inspanning naar Parijs halen'

Wat gaat er gebeuren? 'PSG wil Yamal koste wat het kost en tegen elke inspanning naar Parijs halen'

20:20
Slecht nieuws bij AS Monaco: Sébastien Pocognoli moet nog even geduld hebben

Slecht nieuws bij AS Monaco: Sébastien Pocognoli moet nog even geduld hebben

15:00
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO

19:55
6
'Italiaanse topclub is héél concreet voor Ordoñez én verwacht... een wederdienst van Club Brugge'

'Italiaanse topclub is héél concreet voor Ordoñez én verwacht... een wederdienst van Club Brugge'

19:40
3
Real Madrid doet het opnieuw! 'Spaanse grootmacht gaat gratis aan de haal met sterkhouder van Liverpool'

Real Madrid doet het opnieuw! 'Spaanse grootmacht gaat gratis aan de haal met sterkhouder van Liverpool'

19:20
Hoe moet het nu verder? 'KBVB niet te spreken over Anderlecht'

Hoe moet het nu verder? 'KBVB niet te spreken over Anderlecht'

19:00
2
HO Kalken, Beerschot, STVV, Zulte Waregem, Kortrijk, ... WK 2026

HO Kalken, Beerschot, STVV, Zulte Waregem, Kortrijk, ... WK 2026

18:50
Waarom David Hubert bij Union SG toch wel eens kan verrassen Analyse

Waarom David Hubert bij Union SG toch wel eens kan verrassen

18:40
Twee grote Belgische talenten en een KV Mechelen-speler in lijst van beste jonge spelers

Twee grote Belgische talenten en een KV Mechelen-speler in lijst van beste jonge spelers

18:22
OFFICIEEL: Jonas De Roeck (ex-Antwerp, ex-Westerlo) wordt hoofdtrainer van CPL-club

OFFICIEEL: Jonas De Roeck (ex-Antwerp, ex-Westerlo) wordt hoofdtrainer van CPL-club

18:00
4
Standard in de problemen voor clash met Antwerp: vier afwezigen en twijfelgeval bij de Rouches

Standard in de problemen voor clash met Antwerp: vier afwezigen en twijfelgeval bij de Rouches

17:40
6
Wie wordt de nieuwe coach van OH Leuven? Namen genoemd, één man nu op de juiste plek

Wie wordt de nieuwe coach van OH Leuven? Namen genoemd, één man nu op de juiste plek

17:30
1
📷 Anderlecht pakt opnieuw uit, in samenwerking met Stromae

📷 Anderlecht pakt opnieuw uit, in samenwerking met Stromae

17:00
Axel Witsel schrijft geschiedenis bij de Rode Duivels: "Ik hoop er in november bij te zijn, thuis in Luik" Interview

Axel Witsel schrijft geschiedenis bij de Rode Duivels: "Ik hoop er in november bij te zijn, thuis in Luik"

16:30
🎥 Als eerste Belg geplaatst voor het WK: Hugo Broos viert kwalificatie met Zuid-Afrika

🎥 Als eerste Belg geplaatst voor het WK: Hugo Broos viert kwalificatie met Zuid-Afrika

15:30
Italiaans bondscoach Gattuso dreigt met drastische beslissing als Italië het WK mist

Italiaans bondscoach Gattuso dreigt met drastische beslissing als Italië het WK mist

16:00
Antwerps jeugdproduct Antwerp en Beerschot had gesprekken met Beerschot, maar ...

Antwerps jeugdproduct Antwerp en Beerschot had gesprekken met Beerschot, maar ...

15:45
Hoe absolute Europese dwergstaat nog mag dromen van WK ... als het blijft verliezen Analyse

Hoe absolute Europese dwergstaat nog mag dromen van WK ... als het blijft verliezen

14:40
Frenkie De Jong ongrijpbaar: dit is de waanzinnige clausule in zijn nieuw contract

Frenkie De Jong ongrijpbaar: dit is de waanzinnige clausule in zijn nieuw contract

14:20
📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels?

📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels?

14:00
6
Bayern München speelt nog één heel belangrijke match voor Club Brugge: Vincent Kompany heeft er zin in

Bayern München speelt nog één heel belangrijke match voor Club Brugge: Vincent Kompany heeft er zin in

13:31
Zoon van Gert Verheyen scoort in Tweede Provinciale: "Op tribunes Club Brugge ..."

Zoon van Gert Verheyen scoort in Tweede Provinciale: "Op tribunes Club Brugge ..."

13:15
In topvorm, ook naast het veld: Jérémy Doku komt met groot nieuws

In topvorm, ook naast het veld: Jérémy Doku komt met groot nieuws

13:00
Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren

Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren

12:41
7
Chaos in WK-steden Amerika? President Trump dreigt ermee

Chaos in WK-steden Amerika? President Trump dreigt ermee

12:20
4
De Rode Duivels vaker tegen Europese grootmachten? De UEFA zou een revolutie voorbereiden

De Rode Duivels vaker tegen Europese grootmachten? De UEFA zou een revolutie voorbereiden

11:00
Club Brugge-chauffeur kreeg 11 messteken: daders kennen straf

Club Brugge-chauffeur kreeg 11 messteken: daders kennen straf

12:00
2
Hij lijkt erbij te zullen zijn: Axel Witsel mee naar WK?

Hij lijkt erbij te zullen zijn: Axel Witsel mee naar WK?

11:40
1
Weer mis! KBVB probeerde verdedigend talent te overtuigen, maar die koos resoluut voor... Nederland

Weer mis! KBVB probeerde verdedigend talent te overtuigen, maar die koos resoluut voor... Nederland

11:20
Hoe verklaar je deze Anderlecht-cijfers ondanks sportieve malaise? "Gedwongen om na te denken"

Hoe verklaar je deze Anderlecht-cijfers ondanks sportieve malaise? "Gedwongen om na te denken"

10:30
Deze twee namen staan met stip genoteerd als nieuwe coach van OH Leuven

Deze twee namen staan met stip genoteerd als nieuwe coach van OH Leuven

10:00
4
Wie zag dit aankomen? Ex-Club Brugge-spits moet bij Barcelona geblesseerde Lewandowski vervangen

Wie zag dit aankomen? Ex-Club Brugge-spits moet bij Barcelona geblesseerde Lewandowski vervangen

09:30
Bayern-vedette haalt nog maar eens het belang van Vincent Kompany aan met ultieme lof

Bayern-vedette haalt nog maar eens het belang van Vincent Kompany aan met ultieme lof

09:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 8
PSG PSG 17/10 Strasbourg Strasbourg
Nice Nice 18/10 Lyon Lyon
Angers Angers 18/10 Monaco Monaco
Marseille Marseille 18/10 Le Havre Le Havre
RC Lens RC Lens 19/10 Paris FC Paris FC
Toulouse Toulouse 19/10 Metz Metz
Rennes Rennes 19/10 Auxerre Auxerre
Lorient Lorient 19/10 Stade Brestois Stade Brestois
Nantes Nantes 19/10 Lille OSC Lille OSC

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Deze twee namen staan met stip genoteerd als nieuwe coach van OH Leuven Johnnie Walker Johnnie Walker over BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Italiaanse topclub is héél concreet voor Ordoñez én verwacht... een wederdienst van Club Brugge' RememberLierse RememberLierse over OFFICIEEL: Jonas De Roeck (ex-Antwerp, ex-Westerlo) wordt hoofdtrainer van CPL-club Don Doumbia Don Doumbia over Standard in de problemen voor clash met Antwerp: vier afwezigen en twijfelgeval bij de Rouches Swakke25 Swakke25 over Hoe moet het nu verder? 'KBVB niet te spreken over Anderlecht' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers' Stefaan_82 Stefaan_82 over Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren Vital Verheyen Vital Verheyen over "Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten Vital Verheyen Vital Verheyen over Simon Mignolet geeft inkijk in revalidatie, toekomstplannen en... contractperikelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved