Pocognoli moet iets bekennen: "AS Monaco was al in me geïnteresseerd. Maar het ging daarom niet door"

Sébastien Pocognoli heeft zijn eerste werkdagen als coach van AS Monaco achter de rug. Onze landgenoot kwam al meteen met een straffe anekdote op de proppen.

Sébastien Pocognoli werd enkele dagen geleden al via de website van AS Monaco voorgesteld. Woensdag stond de officiële persvoorstelling op het programma.

Onze landgenoot legde de lat voor zichzelf al meteen hoog. "Ik heb het vak van de allerbeste coaches ter wereld geleerd", zorgde Pocognoli meteen voor een verrassing.

Grote voorbeeld is... Louis van Gaal

"Bij AZ had ik Louis van Gaal als coach", verduidelijkt Poco. "Dat is wel al twintig jaar geleden. (glimlacht) Maar hij heeft wel een héél grote indruk gemaakt."

De Nederlandse succescoach is dan ook hét voorbeeld van Pocognoli. "Door hem ben ik gaan beseffen dat trainers echter het verschil kunnen maken. Van Gaal brengt discipline bij én maakt jonge spelers beter. Dat wil ik ook bij Monaco gaan doen."





AS Monaco was geïnteresseerd en kwam naar me kijken. Ik pakte rood

"Monaco kent me trouwens al lang", besluit Pocognoli met een leuke anekdote. "Als speler van KRC Genk was de club geïnteresseerd in mij. Ze kwamen kijken en ik pakte rood. (lacht) Dat is niet doorgegaan. Nu krijg ik een tweede kans."