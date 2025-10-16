Na zijn afwezigheid bij de Rode Duivels: Alexis Saelemaekers krijgt heel goed nieuws te horen

Alexis Saelemaekers moest de wedstrijd tegen Wales aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure. Die kwetsuur lijkt nu minder erg te zijn dan verwacht.

Hij liep een blessure op aan de buigspier van zijn rechterbeen, maar volgens de Italiaanse journalist Antonio Vitiello lijkt de blessure minder erg dan gevreesd. De onderzoeken, die oorspronkelijk voor volgende week gepland stonden, zullen eerder plaatsvinden, meldt ook Luca Bianchin van La Gazzetta dello Sport.

De Rode Duivel trainde donderdag individueel, en zijn herstel verloopt positief. Dat is goed nieuws, want men vreesde dat hij meerdere weken aan de kant zou staan.

Keert Alexis Saelemaekers al terug dit weekend?

De Belg zou zondag al kunnen terugkeren tegen Fiorentina, al lijkt een rentree tegen Pisa volgende week vrijdag realistischer. De speler is intussen een sleutelspeler geworden bij het team van Massimiliano Allegri.

Aan het begin van dit seizoen speelde hij in acht van de acht mogelijke wedstrijden, telkens in de basis. Een duidelijk teken van het vertrouwen van zijn coach.

Tot nu toe was hij drie keer beslissend met twee assists en één doelpunt, gescoord in de topper tegen Napoli. Na zes speeldagen staan de Milanezen derde, op slechts twee punten van leider Napoli.