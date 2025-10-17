Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten"

KV Mechelen trekt zondag naar FCV Dender EH, de hekkensluiter die dit seizoen nog geen wedstrijd kon winnen. Een ideaal moment om nog eens drie extra punten te pakken en zo de weg naar boven verder te zetten?

Kevin Vanbuggenhout, clubwatcher KV Mechelen

Fred Vanderbiest wil de match tegen Dender alvast niet gaan onderschatten: "Met St. Jago en Salifou zijn er twee extra spelers selecteerbaar tegen Dender, dat thuis nooit zware verliespartijen leed. Dender heeft slechts drie keer gescoord, maar daar moet je door kijken: spitsen Berte en Nsimba waren lang geblesseerd."

"Sinds ze er weer bij zijn, maakt de ploeg progressie. Door omstandigheden hebben ze verloren in Genk. Als Dender gewonnen had, had het de drie punten verdiend. Wij van onze kant hebben getoond dat we op verplaatsing ons mannetje kunnen staan. De 16 punten die we behaalden, zijn terecht."

Werkpunt voor KV Mechelen? Voetballend vermogen van achteruit

"Het hadden er meer of minder kunnen zijn. Gek genoeg hadden we al onze wedstrijden kunnen winnen of verliezen. Het gaat met periodes bij ons: we spelen een kwartier goed, een halfuur slecht en dan weer een kwartier goed."





"Ons werkpunt is het voetballend vermogen van achteruit, wat in ons systeem cruciaal is. Als je achteraan zuiver blijft, kom je in de juiste posities in balbezit. Anders komen de spelers die het moeten doen niet aan de bal."

"Door de nederlaag tegen STVV is er nog geen kloofje met de middenmoot. Als je in die match drie punten had gepakt, was die kloof er wel geweest. Je moet geen genie zijn om te weten dat de komende weken belangrijk zijn, met matchen tegen Dender en OHL."