Voormalige eigenaars Standard in wel héél nauwe schoentjes: FBI vond bewijs, het regent aanklachten

Het schip van 777 Partners blijft maar zinken. Gisteren werd medeoprichter Josh Wander aangeklaagd voor samenzwering en fraude.

Eigenaar van Standard tussen maart 2022 en september 2024, kon 777 Partners het niet volhouden op de lange termijn. Het Amerikaanse investeringsbedrijf leefde boven zijn stand en met geld dat het niet bezat. Dit keert zich nu op spectaculaire wijze tegen hen.

Het duurde niet lang na hun gedwongen terugtrekking uit Standard (maar ook uit Hertha Berlin, Genoa en Vasco de Gama) voordat de eerste klachten binnenkwamen. Vandaag de dag wordt 777 van alle kanten aangevallen en moet het voor de rechter zijn daden verantwoorden. De FBI heeft een onderzoek naar hen ingesteld.

Honderden miljoenen dollars op het spel

Belga meldt dat medeoprichter Josh Wander, meerdere keren aanwezig in de loges van Sclessin om de wedstrijden bij te wonen, beschuldigd is van samenzwering en fraude. Hem wordt verweten de investeerders van zijn bedrijf voor bijna 500 miljoen dollar (428 miljoen euro) te hebben opgelicht.

De federale aanklagers in Manhattan leggen uit dat de zakenman heeft gelogen en valse documenten heeft gebruikt om de financiële situatie van het bedrijf mooier voor te stellen. Jordan Estes, zijn advocaat, is niet van plan het erbij te laten zitten. "Het gaat om een commerciële rechtszaak die als een strafzaak wordt gepresenteerd. We willen de waarheid herstellen."

Een geluid dat de investeerders die hun geld verloren hebben relatief onverschillig laat. De schuldeisers van 777 Partners zijn talrijk, wat de gerechtelijke tussenkomsten aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zeer gewenst maakt.