Club Brugge is gewaarschuwd: Vincent Kompany is zeer duidelijk na zege tegen Borussia Dortmund

Bayern München blijft onstopbaar onder Vincent Kompany. Na de 2-1-zege tegen Borussia Dortmund boekte de Duitse topclub zijn elfde overwinning op rij. Kompany was tevreden, maar ambitieus: "We willen ook de volgende 11 winnen." Club Brugge is gewaarschuwd.

Bayern München speelde zaterdag de topper tegen Borussia Dortmund in de Bundesliga. De nummer één van Duitsland, dat nog geen enkele wedstrijd verloor dit seizoen, zette zijn winstreeks verder. Daar was Vincent Kompany uiteraard gelukkig mee.

11 overwinningen op rij voor Der Rekordmeister

"Credits aan het team dat we de eerste 11 wedstrijden hebben gewonnen, maar uiteraard wil ik ook de volgende 11 winnen. En daarna nog eens de volgende 11", zei de Belgische trainer via de clubwebsite.

Hij sprak met veel respect over zijn tegenstander. "Je moet Dortmund ook krediet geven, ze verdienden het om in de tweede helft terug in de wedstrijd te komen. De eerste helft was bijna perfect van onze kant, heel dominant, we hadden nog twee of drie extra goals kunnen maken."

"Dortmund vocht daarna goed terug in de tweede helft, ze waren agressief en naar mijn mening speelden wij te traag. We haalden ons eigen ritme eruit. Toch win je zonder een hecht team geen wedstrijd als deze."





Club Brugge zal moeten opletten

"Het was niet makkelijk in de tweede helft, maar we verdedigden goed en bleven gevaarlijk. Dat is voor mij het belangrijkste. Het is niet erg om het even moeilijk te hebben, zolang je gevaarlijk blijft, en dat waren we", besluit Kompany.

Club Brugge is alvast gewaarschuwd: Bayern wil van de Bruggelingen nummer 12 maken volgende week. Woensdagavond reist blauw-zwart namelijk naar de Allianz Arena af voor een CL-duel met de ploeg van Kompany.