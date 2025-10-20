Max Dean eindelijk op de terugweg bij KAA Gent, maar andere speler valt mogelijk lang uit

Foto: © photonews
Vorig jaar was Jassim Mazouz van grote waarde voor zijn team Jong Gent in de Eerste Amateurklasse. En ook in de Challenger Pro League is hij een vast deel van de kern van Thomas Matton. Maar nu is er mogelijk slecht nieuws.

De 22-jarige spelmaker Jassim Mazouz kwam vorige zomer over van Dikkelvenne naar Jong KAA Gent. In zijn eerste seizoen kon hij meteen mee voor de promotie zorgen naar de Challenger Pro League.

Jassim Mazouz is een beloftevolle spelmaker

Dit seizoen begon hij in de basis bij Jong Gent, maar de laatste weken moet hij het vooral stellen met invalbeurten. Tegen KV Kortrijk liep het dit weekend verkeerd.

Op het uur viel hij in voor Max Dean, maar zes minuten later moest hij alweer geblesseerd het veld verlaten. Er wordt gevreesd voor een ernstige blessure.

Zware tol qua blessures?

Dat liet Thomas Matton alvast weten in zijn analyse na de nederlaag tegen KV Kortrijk. “We geven het vandaag eigenlijk gewoon zelf uit handen. Nadat we via Mukuna en Vydysh op 2-0 kwamen, verloren we plots elke tweede bal."

"Bovendien slikten we ook te makkelijk die tegengoals. Helaas zagen we Mazouz ook nog uitvallen met een zware knieblessure en loopt Mukuna waarschijnlijk een gebroken teen op, waardoor de schade wel heel erg kan oplopen", klonk het in Het Nieuwsblad.

