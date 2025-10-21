"Geen enkele impact": Rode Duivel wordt fel bekritiseerd in Italië

Loïs Openda opnieuw kritiek in Italië, na een serieus gebrek aan doelpunten. Toch zou hij tegen Real Madrid in de basis kunnen starten, een gouden kans om zijn situatie helemaal om te keren.

"Juve, wat voor soort transferzomer hebben jullie eigenlijk beleefd?" schrijft La Gazzetta dello Sport dinsdag. Bovenaan het artikel prijkt een foto van Jonathan David en Loïs Openda, de twee grote teleurstellingen van de Oude Dame sinds het begin van het seizoen.

De Italiaanse krant herinnert eraan dat de aankoopoptie in Openda's contract verplicht is. "Juventus weet nu al zeker dat het 44 miljoen euro zal moeten neertellen voor Loïs Openda. Geld uitgeven staat niet altijd gelijk aan prestaties op het veld. Deze zomer veranderde alles bij Juventus, te beginnen met de komst van Damien Comolli als algemeen directeur en toekomstig CEO, maar de vloek van dure transfers blijft bestaan."

Italië wacht op de eerste goal van Loïs Openda

De Rode Duivel wordt intussen als een duidelijke miskoop gezien. Sinds zijn komst naar Juventus heeft hij nog geen enkele keer de weg naar doel gevonden. Rekent men ook het einde van zijn periode bij Leipzig en zijn interlands mee, dan heeft Openda al zes maanden niet meer gescoord in een officiële wedstrijd.

"Igor Tudor had liever de terugkeer gezien van zijn voormalige speler Randal Kolo Muani, die uiteindelijk aan Tottenham werd uitgeleend na de eindeloze onderhandelingen tussen Juventus en PSG, en hij steekt dat niet onder stoelen of banken. Openda stond slechts twee keer in de basis (tegen Atalanta en Borussia Dortmund) en speelde in totaal 204 minuten, maar had geen enkele impact", vervolgt La Gazzetta dello Sport.

Openda zat de volledige 90 minuten op de bank tegen Como, maar zijn situatie zou binnenkort kunnen veranderen. De aanvaller maakt mogelijk zijn opwachting in de wedstrijd tegen Real Madrid. Igor Tudor rekent erop dat hij Thibaut Courtois aan het wankelen kan brengen.

"Openda heeft tot nu toe niet weten te overtuigen, maar in het voetbal kan alles snel omslaan. De coach van Juventus hoopt dat de Belg hem in Bernabéu aan een sterke start helpt. Eén doelpunt tegen Real Madrid zou al volstaan om de situatie volledig te keren, op elk vlak", besluit de Italiaanse krant.