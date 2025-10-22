Alle zonden van Napels? Waarom we Kevin De Bruyne net wél moeten verdedigen

Kevin De Bruyne maakt dezer dagen kennis met de Italiaanse media. Onze landgenoot wordt volledig neergesabeld door onze Italiaanse collega's. Dus moéten we hem verdedigen.

Feit: Kevin De Bruyne was 85 minuten lang nergens in het Philips Stadion. Eveneens een feit: de 6-2-nederlaag bij PSV is schandalig voor een club als SSC Napoli.

Nog eentje: ondanks een tweede plaats - Partenopei volgt in Italië op één punt van AC Milan - kon Napoli ook in de eigen Serie A nog niet overtuigen. Ook daarvoor werd vandaag in diverse Italiaanse kranten richting De Bruyne gewezen.

Héél wispelturige berichtgeving

Diezelfde Italiaanse media zijn komend weekend overigens overdreven positief als KDB komende zaterdag een beslissende rol zal spelen in de topper tegen Internazionale FC. We willen het maar meegeven.

En toch willen we De Bruyne hier even verdedigen. Want wat hadden die Italianen eigenlijk verwacht? Dat De Bruyne er op zijn eentje zou voor zorgen dat Napoli ook de Champions League ging winnen? Of dat De Bruyne ook meteen de blessure van Romelu Lukaku moet opvangen?





Minder voetbalintelligentie

We willen hier niet gezegd of geschreven hebben dat Napoli over minder voetbalintelligentie beschikt dan Manchester City (de voorbije tien jaar). Maar De Bruyne had evengoed kunnen kiezen voor een wekelijks bosloopje met wedstrijd in de Verenigde Staten.

Dat deed hij niét. De Bruyne koos voor een héél mooie, maar evengoed lastige weg. Om Napoli op het einde van het seizoen de scudetto te schenken? Het zou zomaar kunnen. En dan willen we die Italiaanse kranten nog eens lezen.