Belgen in Duitsland zien kansen voor Club Brugge: "Onklopbaar bestaat niet, ook niet in München"

Club Brugge staat woensdag voor een zware opdracht in de Champions League tegen Bayern München. Voor het Belgische topteam is de Duitse kampioen absoluut geen makkelijke tegenstander, maar volgens Senne Lynen en Olivier Deman zijn er toch kansen.

Lynen, die met Werder Bremen vorig seizoen nog met 4-0 verloor in München, weet hoe sterk Bayern is. "Als Bayern de bal verovert en op doel afgaat, creëert het bijna altijd een zuivere kans. Op volle snelheid geven ze de juiste passes en nemen ze de juiste beslissingen. Kane weet perfect waar hij moet zijn in de box om te scoren", zegt hij bij Sporza.

De middenvelder benadrukt dat Bayern sinds de komst van Vincent Kompany een geoliede machine is geworden. "Twee jaar geleden wonnen we nog van Bayern onder Thomas Tuchel. Dat was nog niet het absoluut dominante team dat Kompany gekweekt heeft. Sinds Kompany is Bayern weer een team buiten categorie."

Het maakt dat winnen in München een haast onmogelijke opdracht lijkt. "Ooit verliest Bayern een keer, maar in München winnen? Dat wordt heel moeilijk voor Club Brugge", zegt Lynen. Toch ziet hij dat Club Brugge niet kansloos is, mits ze hun beste wedstrijd spelen.

Ongrijpbare bal in München

Olivier Deman sluit daarbij aan: "De kansen van Club zijn niet onbestaande. Ze hebben al meermaals bewezen dat ze kunnen stunten. Alleen zal iedereen die vanavond het veld betreedt zijn beste match moeten spelen."





Spelen in München is zwaar, maar Deman houdt hoop. "Tegen Bayern heb je altijd het gevoel dat je achter een onhaalbare bal holt. Als je dan in balbezit bent, word je even hard opgejaagd. Dat zorgt voor een verstikkend gevoel. Maar mogelijkheden komen er altijd. Onklopbaar? Dat is geen enkele ploeg."