Italiaanse pers vernietigend voor Kevin De Bruyne en Napoli: "Hij verdween meteen"

Napoli beleefde een dramatische avond in Eindhoven. De Italiaanse kampioen ging op het veld van PSV met 6-2 onderuit en kreeg harde kritiek van de pers. Zowel de ploeg als individuele spelers, waaronder Kevin De Bruyne, kwamen er slecht vanaf.

“Uitgerekend in de Lampenstad werd het een pikzwarte avond", luidt de harde kop van de media. “Een schande”, “een nachtmerrie” en “een blamage” waren de termen die regelmatig opdoken.

La Gazzetta dello Sport was duidelijk: “Napoli, je was een totale ramp. De Azzurri werden van begin tot eind gedomineerd in Nederland. Ze werden gewoon overweldigd.” Ook Corriere della Sera was vernietigend: “Napoli beleefde in Eindhoven een nachtmerrie die zelfs door twee goals van McTominay niet verzacht kon worden.”

Voor Kevin De Bruyne was het een bijzonder pijnlijke avond. Sportmediaset gaf hem een 4,5/10: “De Bruyne bleef tot 5 minuten voor affluiten op het veld, maar was vrijwel onzichtbaar. Op avonden als deze verwacht je dat iemand als hij het team op sleeptouw neemt, maar hij verdween meteen.” Enkel Beukema en Lucca kregen een even dramatische score.

Antonio Conte zoekt uitleg bij zomermercato

Ook bij de spelers en coach werd het achteraf vooral wonden likken. Giovanni Di Lorenzo stelde: “We mogen dit niet zomaar vergeten. Op het veld zijn we momenteel kwetsbaar. We moeten ons nu vooral zeer bescheiden opstellen.” En over de supporters: “We betalen een zware prijs voor onze fouten en moeten ons verontschuldigen bij de supporters die hierheen gereisd zijn. Zij verdienen deze schande niet.”





Antonio Conte probeerde een verklaring te geven voor het debacle: “Uiteraard zijn we bijzonder ontgoocheld, maar zo’n avond gebeurt niet toevallig. Vorig jaar zijn we kampioen geworden dankzij een groep die over zijn limiet is gegaan. Afgelopen zomer hebben we 9 spelers gekocht."

"Dat is te veel van het goeie, ook al waren we verplicht, want onze selectie was te smal. Maar 9 nieuwkomers integreren in een kleedkamer is niet eenvoudig. Dat vraagt tijd en in de Champions League ligt het niveau bijzonder hoog. We moeten nu weinig praten en vooral hard werken. Dit wordt een complex jaar. Dat blijf ik herhalen, maar we hoeven niet te wanhopen.”