Beter dan Iker Casillas: Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid

Thibaut Courtois vierde zijn 300e wedstrijd voor Real Madrid met een overwinning en een clean sheet tegen Juventus. Beter kon hij het zich niet wensen.

Thibaut Courtois heeft opnieuw geschiedenis geschreven bij Real Madrid. Woensdagavond speelde de Belgische doelman zijn 300e wedstrijd voor de club, in de 1-0-zege tegen Juventus, opnieuw zonder tegendoelpunt.

Beter dan Iker Casillas

Met 119 clean sheets in 300 wedstrijden houdt Courtois zijn doel leeg in bijna 40% van zijn duels. Op die manier doet hij beter dan clubicoon Iker Casillas, die op 36,4% bleef steken.

Na afloop sprak Courtois met zichtbare emoties. "Ik ben blij dat ik mijn 300e wedstrijd kon winnen zonder een doelpunt te slikken. Vlahović en Milik gaan heel snel, dus ik moest de ruimte goed afsnijden en kalm blijven in mijn tussenkomsten."

Over zijn rol onder trainer Xabi Alonso zei hij. "Ik probeer alles te stoppen, maar ook hoger te spelen en te helpen in de opbouw. Dat verschilt niet zo veel van wat Ancelotti vroeg."

Met Real Madrid won Courtois onder meer twee keer de Champions League, het meest prestigieuze clubtoernooi van Europa. Dit seizoen gaat hij voor nummer drie.