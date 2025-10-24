'Amerikaanse eigenaars SK Beveren zochten al overnemer, maar ...'

SK Beveren is met 28 op 30 bijzonder goed aan het seizoen begonnen. Het bestuur zet er de tering naar de nering. Rest de vraag wat het in de toekomst gaat brengen en of een eventuele promotie bepaalde zaken kan gaan veranderen.

SK Beveren werd in 2020 gekocht door Amerikaanse investeerders via de Bolt Football Holdings. Sinds eind 2021 hebben ze de laatste aandelen overgekocht van de oude sterke mannen.

Plannen van Amerikanen zijn duidelijk

De eerste jaren in de Challenger Pro League onder de nieuwe eigenaars was niet makkelijk, maar stilaan wordt de tering naar de nering gezet en anders nagedacht. Met Bob Peeters als sportief verantwoordelijke werd ook een man met veel kennis in huis gehaald.

"CEO Bart Foubert is wat mij betreft echt wel de juiste man op de juiste plaats", is analist Bart Van den Eede duidelijk bij TV Oost. "Het is iemand met een hart voor de club en ervaringen met het ondernemerschap en de politiek, niet onbelangrijk."

Overname? Niet zomaar

"Hij voelt ook het sportieve goed aan. Hij heeft een goede band met Bob Peeters. Er wordt veel met data gewerkt bij Beveren. Het maakt duidelijk dat je niet altijd veel geld moet uitgeven om goede spelers in huis te halen."

"Dat is de visie van de club op dit moment. Roeien met de riemen die er zijn, maar dat moet niet minder te zijn. Het is publiek geheim dat de eigenaars al enige tijd op zoek zijn naar een overnemer en dat de club te koop zou staan, maar afgelopen zomer was het zo goed als rond met een partij en toen heeft Foubert zich verzet omdat hij niet overtuigd was van de kandidaat-overnemer. Hij wil de juiste mensen."