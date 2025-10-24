'Amerikaanse eigenaars SK Beveren zochten al overnemer, maar ...'

'Amerikaanse eigenaars SK Beveren zochten al overnemer, maar ...'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

SK Beveren is met 28 op 30 bijzonder goed aan het seizoen begonnen. Het bestuur zet er de tering naar de nering. Rest de vraag wat het in de toekomst gaat brengen en of een eventuele promotie bepaalde zaken kan gaan veranderen.

SK Beveren werd in 2020 gekocht door Amerikaanse investeerders via de Bolt Football Holdings. Sinds eind 2021 hebben ze de laatste aandelen overgekocht van de oude sterke mannen.

Plannen van Amerikanen zijn duidelijk

De eerste jaren in de Challenger Pro League onder de nieuwe eigenaars was niet makkelijk, maar stilaan wordt de tering naar de nering gezet en anders nagedacht. Met Bob Peeters als sportief verantwoordelijke werd ook een man met veel kennis in huis gehaald.

"CEO Bart Foubert is wat mij betreft echt wel de juiste man op de juiste plaats", is analist Bart Van den Eede duidelijk bij TV Oost. "Het is iemand met een hart voor de club en ervaringen met het ondernemerschap en de politiek, niet onbelangrijk."

Overname? Niet zomaar

"Hij voelt ook het sportieve goed aan. Hij heeft een goede band met Bob Peeters. Er wordt veel met data gewerkt bij Beveren. Het maakt duidelijk dat je niet altijd veel geld moet uitgeven om goede spelers in huis te halen."

"Dat is de visie van de club op dit moment. Roeien met de riemen die er zijn, maar dat moet niet minder te zijn. Het is publiek geheim dat de eigenaars al enige tijd op zoek zijn naar een overnemer en dat de club te koop zou staan, maar afgelopen zomer was het zo goed als rond met een partij en toen heeft Foubert zich verzet omdat hij niet overtuigd was van de kandidaat-overnemer. Hij wil de juiste mensen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg SK Beveren - Patro Eisden Maasmechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (25/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
SK Beveren

Meer nieuws

Analist zeer duidelijk: "Toont aan dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal"

Analist zeer duidelijk: "Toont aan dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal"

23:30
Jeugdproduct Gent is na periode bij Kortrijk terug met duidelijk doel

Jeugdproduct Gent is na periode bij Kortrijk terug met duidelijk doel

22:50
Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis Reactie

Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis

22:40
1
Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken" De derde helft

Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken"

23:00
2
Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot

Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot

22:30
2
Thorsten Fink om één duidelijke reden enorm fier op zijn ploeg na 0-0 tegen Betis Reactie

Thorsten Fink om één duidelijke reden enorm fier op zijn ploeg na 0-0 tegen Betis

21:44
📷 Geen goed nieuws bevestigd: zolang zal KAA Gent youngster moeten missen

📷 Geen goed nieuws bevestigd: zolang zal KAA Gent youngster moeten missen

22:00
Arnar Vidarsson doet boekje open over zijn vertrek bij KAA Gent

Arnar Vidarsson doet boekje open over zijn vertrek bij KAA Gent

21:40
1
Jeugdproduct KV Mechelen via PSV naar Westerlo en ... Houtvenne: "Zonder blessure zat ik daar"

Jeugdproduct KV Mechelen via PSV naar Westerlo en ... Houtvenne: "Zonder blessure zat ik daar"

21:30
Grote ontgoocheling bij Frutos bij Anderlecht? "Achteraf gezien was dat vertrek een geschenk"

Grote ontgoocheling bij Frutos bij Anderlecht? "Achteraf gezien was dat vertrek een geschenk"

21:20
Eén bal op paal is niet genoeg: Afwachtend Genk komt niet verder dan 0-0 tegen Real Betis

Eén bal op paal is niet genoeg: Afwachtend Genk komt niet verder dan 0-0 tegen Real Betis

20:36
📷 Opvallend detail in nieuw contract van Vincent Kompany lekt uit

📷 Opvallend detail in nieuw contract van Vincent Kompany lekt uit

21:00
CEO Beveren kristalhelder over promotie-ambities na sterke reeks met 28 op 30

CEO Beveren kristalhelder over promotie-ambities na sterke reeks met 28 op 30

15:50
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/10: Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/10: Verschaeren

20:00
Geduld Antwerp met Stef Wils is mooi, maar dit weekend zal toch belangrijk worden voor The Great Old

Geduld Antwerp met Stef Wils is mooi, maar dit weekend zal toch belangrijk worden voor The Great Old

20:40
1
Conte reageert met wel heel klare taal op uitlatingen van Noa Lang na blamage tegen PSV

Conte reageert met wel heel klare taal op uitlatingen van Noa Lang na blamage tegen PSV

20:20
'Lijdensweg nog niet voorbij: dit lijkt de enige uitweg voor Verschaeren en dat aan spotprijs'

'Lijdensweg nog niet voorbij: dit lijkt de enige uitweg voor Verschaeren en dat aan spotprijs'

20:00
1
Champions League verloopt helemaal anders dan vorig jaar (en dat is geen goed nieuws voor Club en Union)

Champions League verloopt helemaal anders dan vorig jaar (en dat is geen goed nieuws voor Club en Union)

19:40
4
Tom Caluwé kent zijn schorsing voor "grote zot"-verwijt tegen ref Jasper Vergoote

Tom Caluwé kent zijn schorsing voor "grote zot"-verwijt tegen ref Jasper Vergoote

19:20
Vincent Euvrard waarschuwt: Standard zal héél efficiënt moeten zijn tegen KAA Gent Interview

Vincent Euvrard waarschuwt: Standard zal héél efficiënt moeten zijn tegen KAA Gent

19:00
Besnik Hasi over drie spelers in mindere vorm en... een speler wiens hoop hij weer helemaal afneemt

Besnik Hasi over drie spelers in mindere vorm en... een speler wiens hoop hij weer helemaal afneemt

18:40
1
Hein Vanhaezebrouck wijst lastig probleem aan bij Club Brugge tegen Bayern

Hein Vanhaezebrouck wijst lastig probleem aan bij Club Brugge tegen Bayern

18:20
3
Inter Miami verrast plots met groot nieuws over toekomst van Lionel Messi

Inter Miami verrast plots met groot nieuws over toekomst van Lionel Messi

18:00
NBA-kampioen is zwaar onder de indruk van Sclessin: "Het was waanzinnig"

NBA-kampioen is zwaar onder de indruk van Sclessin: "Het was waanzinnig"

17:41
Harry Kane heeft bijzonder mooie woorden voor Vincent Kompany

Harry Kane heeft bijzonder mooie woorden voor Vincent Kompany

17:20
Topschutter Zulte Waregem komt met lof voor spelers Genk, Mechelen en Club

Topschutter Zulte Waregem komt met lof voor spelers Genk, Mechelen en Club

17:10
Opvallend: KV Mechelen pakt uit met terugkeer van speler die het zelf voor 8 miljoen euro verkocht

Opvallend: KV Mechelen pakt uit met terugkeer van speler die het zelf voor 8 miljoen euro verkocht

17:00
4
Twee zware tikken voor Club Brugge en Union, maar niet wanhopen... de lat ligt lager dit seizoen

Twee zware tikken voor Club Brugge en Union, maar niet wanhopen... de lat ligt lager dit seizoen

16:15
De fans mogen gerust zijn: KRC Genk brengt duidelijkheid over wedstrijd tegen Real Betis

De fans mogen gerust zijn: KRC Genk brengt duidelijkheid over wedstrijd tegen Real Betis

16:30
Vooral goed nieuws: Vincent Euvrard komt met selectie-update voor clash met KAA Gent Interview

Vooral goed nieuws: Vincent Euvrard komt met selectie-update voor clash met KAA Gent

16:00
2
Ongeziene chaos in Nederland rond match van Feyenoord: fans begrijpen er helemaal niets meer van

Ongeziene chaos in Nederland rond match van Feyenoord: fans begrijpen er helemaal niets meer van

15:30
WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen

WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen

14:57
28
Bjorn Meijer zegt waarom hij geen truitje wou wisselen tegen Bayern München

Bjorn Meijer zegt waarom hij geen truitje wou wisselen tegen Bayern München

14:40
📷 Club Brugge komt met meer nieuws over geblesseerde Ludovit Reis

📷 Club Brugge komt met meer nieuws over geblesseerde Ludovit Reis

14:20
1
Matte Smets en Jorne Spileers kampen volgens Denis Odoi met hetzelfde lastige probleem

Matte Smets en Jorne Spileers kampen volgens Denis Odoi met hetzelfde lastige probleem

14:00
Vincent Kompany krijgt heel goed nieuws te horen over goudhaantje bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt heel goed nieuws te horen over goudhaantje bij Bayern München

13:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 11
Seraing Seraing 20:00 Lierse SK Lierse SK
Francs Borains Francs Borains 20:00 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 25/10 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
RSCA Futures RSCA Futures 25/10 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 25/10 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 25/10 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 25/10 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lommel SK Lommel SK 26/10 K Beerschot VA K Beerschot VA

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken" Nelvafrel Nelvafrel over Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis Sv1978 Sv1978 over Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot Vital Verheyen Vital Verheyen over Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal Sv1978 Sv1978 over Ex-Anderlecht-speler is hard voor Club Brugge na nederlaag tegen Bayern München IXL IXL over Champions League verloopt helemaal anders dan vorig jaar (en dat is geen goed nieuws voor Club en Union) Real09 Real09 over Opvallend: KV Mechelen pakt uit met terugkeer van speler die het zelf voor 8 miljoen euro verkocht BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Sonck, Odoi & co houden zich niet in over uithaal Ivan Leko Negenduuzend Negenduuzend over Arnar Vidarsson doet boekje open over zijn vertrek bij KAA Gent Dirk1897 Dirk1897 over WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved