Lierse krijgt weer ferme tik in slotfase: "Telkens hetzelfde liedje"

Lierse leek vrijdag op weg naar een belangrijke zege tegen Seraing, maar slikte in de slotminuten nog de gelijkmaker. De teleurstelling is groot bij Bo De Kerf, die vindt dat zijn ploeg te vaak op dezelfde manier punten verliest.

Lierse speelde vrijdag een degradatiekraker tegen Seraing in de Challenger Pro League. Kort na het halfuur kwamen de Pallieters op voorsprong, al was het spel bij beide ploegen niet goed.

Seraing stelde ook na rust niet veel voor en had moeite om iets te creëren. Lierse dacht op een overwinning af te stevenen, maar vier minuten voor tijd maakte Akpa-Chukwu gelijk voor Seraing. Een late domper die erin hakt bij Lierse.

Vermijdbaar tegendoelpunt voorkomt deugddoende zege

"Ik wilde koste wat het kost de drie punten mee over de streep trekken, maar het is weer niet gelukt", zei Bo De Kerf na afloop bij Gazet van Antwerpen. "Ach, het is telkens hetzelfde liedje."

"We komen op voorsprong, maar slikken dan een vermijdbaar doelpunt. Het is zo jammer, want op deze manier blijven we onszelf in de problemen houden", gaat hij verder. Lierse blijft op de 12e plaats steken met negen punten na 11 wedstrijden.

"We hadden hier altijd moeten winnen. Dan verschaf je jezelf wat ademruimte. Dinsdag in Mechelen verwachten de fans van ons nog meer strijd en passie. Die moeten we ook brengen. Uiteraard zijn we de underdog, maar we moeten alles geven. Ook al primeert het kampioenschap voor ons", besluit De Kerf.