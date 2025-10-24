SK Beveren-spits Lennart Mertens verwacht dubbele muur van Patro, al is er een duidelijk plan

SK Beveren liet tegen Beerschot voor het eerst punten liggen na tien speeldagen. Dit weekend wil de club opnieuw aankopen met een zege tegen Patro Eisden Maasmechelen. Spits Lennart Mertens verwacht alvast een dubbele muur.

SK Beveren speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk op het veld van Beerschot, waardoor het 28 op 30 pakte. Het puntenverlies moest er ooit komen, en dat het tegen de Kielse Ratten gebeurde is ook geen grote schande.

"Daags nadien analyseerden we rustig de partij en zagen we vooral veel positieve patronen", zegt spits Lennart Mertens bij Het Laatste Nieuws. "Al weten we dat er nog details zijn die beter kunnen: kleine momenten waarin we de match definitief naar ons toe moeten trekken."

"Als je eerste puntenverlies pas na tien speeldagen komt, op het veld van een topploeg, mag je niet klagen", gaat Mertens verder. Dit weekend komt Patro Eisden over de vloer. Een ploeg die een heel eigen stijl heeft.

Mertens verwacht een dubbele muur van Patro

"Verrassen zullen ze ons niet meer", weet Mertens. "We weten hoe ze voetballen. Allicht komen ze hier met een dubbele muur verdedigen. Voor ons is het belangrijk om kalm te blijven, het hoofd niet zot te laten maken en onze eigen lijn te blijven spelen."

"De bal geduldig van links naar rechts laten gaan, tot er iemand uitstapt - dan moeten wij klaarstaan om toe te slaan", besluit hij. Momenteel heeft Beveren nog drie punten voorsprong op KV Kortrijk, en dus zullen de Waaslanders druk willen zetten.

Volg SK Beveren - Patro Eisden Maasmechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (25/10).

