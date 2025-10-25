9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter

9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter
Foto: © photonews

Senne Lammens pakte met Manchester United opnieuw drie punten, dit keer tegen Brighton, waar landgenoot Maxim De Cuyper in de basis stond. Lammens moest wel twee keer achterom kijken.

Senne Lammens blijft de fans van Manchester United gelukkig maken. The Red Devils boekten zaterdag een nieuwe overwinning tegen Brighton & Hove Albion, waar Maxim De Cuyper in de basis stond.

Het duel tussen de twee Rode Duivels kwam redelijk snel op gang in het voordeel van United, dat thuis speelde. Na 24 minuten kon Matheus Cunha de score openen.

Een tiental minuten later maakte Casemiro er 2-0 van, al kan het ook als owngoal gezien worden: Ayari werkte het leer eigenlijk in eigen doel. Pech voor Brighton, dat toch niet onaardig begon aan de partij.

Geen cleah sheet voor Lammens, wel opnieuw drie punten

Na de rust mocht De Cuyper nog tot minuut 59 spelen, voor hij werd gewisseld. Een minuut later maakte Mbeumo er 3-0 van, waarna de match gespeeld leek, al is Brighton geen ploeg die opgeeft.

Welbeck trapte in minuut 74 het leer voorbije Senne Lammens, die in de blessuretijd nog een tweede keer achterom moet kijken na een doelpunt van Kostoulas op corner. Het werd heet, maar Mbeumo zette met zijn tweede van de avond de 4-2 op het scorebord, wat de eindstand werd. 

Geen nieuwe clean sheet voor Lammens dus, maar wel 9 op 9 sinds hij tussen de palen staat. Toeval of niet? Manchester United klimt voorlopig naar de vierde plaats in het klassement met 16 punten.

