Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure

Kevin De Bruyne leek zaterdagavond de held te worden voor Napoli tegen Inter Milan, maar na zijn doelpunt sloeg het noodlot toe. De middenvelder greep meteen naar zijn hamstring en moest voortijdig naar de kant, een serieuze domper voor club én Rode Duivels.

Napoli neemt het zaterdagavond op tegen Inter Milan, de club die Union SG eerder op de week nog met 0-3 kon verslaan. Na een halfuur spelen stond het nog 0-0.

Maar toen kreeg de thuisploeg plots een zeer lichte penalty. Kevin De Bruyne nam zijn verantwoordelijk en zette zich achter de bal. Onze landgenoot knalt het leer heerlijk binnen, maar meteen nadien gaat het fout.

Kevin De Bruyne lijkt ernstig geblesseerd te zijn

KDB heeft zich geblesseerd aan de rechterhamstring en grijpt er meteen naar, terwijl hij al richting de eigen bank kijkt. Onmiddellijk na de 1-0 werd duidelijk dat de wedstrijd van onze landgenoot erop zit.

Hij wordt, met behulp van twee stafleden, naar de kant geholpen aangezien hij al niet meer zelf kan stappen. In het verleden liep hij ook al een ernstige hamstringblessure op. Alle signalen gaan op rood: dit ziet er niet goed uit.

Het is een serieus klap voor De Bruyne, Napoli, maar ook de Rode Duivels. De kans lijkt plots heel groot dat De Bruyne er niet bij zal zijn voor de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden in november. Het zal afwachten blijven, maar toch met een bang hart.

1 reacties
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Inter Milaan
Napoli
Kevin De Bruyne

