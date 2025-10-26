Bayern München komt met statement na grote chaos

De voorbije dagen zorgde Jérôme Boateng voor onverwachte opschudding bij Bayern München. De voormalige verdediger van de club heeft uiteindelijk besloten om zich terug te trekken.

Een maand na zijn pensioen bereidt Jérôme Boateng zich voor op een nieuwe carrière als trainer. De voormalige verdediger volgt momenteel zijn trainersopleiding en wilde een stage lopen bij Bayern München, aan de zijde van Vincent Kompany. De terugkeer van een clubicoon, goed voor 363 wedstrijden in het shirt van de Rekordmeister, had enthousiasme moeten oproepen bij de fans, maar het tegenovergestelde gebeurde.

In Duitsland is Boateng namelijk persona non grata sinds zijn veroordeling wegens opzettelijke lichamelijke mishandeling van zijn ex-partner, Sherin S. Hier kreeg hij een boete van 1,8 miljoen euro voor.

Nadien werd nog een tweede zaak tegen Kasia Lenhardt onderzocht, een andere partner. Zij pleegde in 2021 zelfmoord, kort na hun breuk.

Kompany tussen twee vuren

De mogelijke terugkeer van Boateng naar Bayern zorgde voor grote verontwaardiging. Supporters vonden dat zijn aanwezigheid niet strookte met de waarden van de club. Geconfronteerd met de controverse, besloot Boateng uiteindelijk af te zien van het plan.

Hij plaatste een bericht op sociale media waarin hij uitlegde dat de stage bij Kompany niet langer aan de orde is: "Liefste Bayern, beste Vincent, na de recente discussies over mijn persoon heb ik besloten me te concentreren op mijn trainerslicentie en andere projecten die me nauw aan het hart liggen. Zo kunnen jullie je volledig richten op het sportieve en op het verlengen van de indrukwekkende reeks van dertien overwinningen op rij."

Boateng bedankte Kompany en de club voor hun vertrouwen. "Ik ben de clubleiding en jou, beste Vincent, erg dankbaar voor de kans die ik kreeg. Ik wens je van harte veel succes met het behalen van je doelstellingen dit seizoen. Ook wil ik de vele supporters bedanken voor hun berichten en steun."

Bayern kwam zelf ook met een statement, met ongeveer dezelfde boodschap als het bericht van Boateng. "Tijdens een constructief overleg tussen FC Bayern en Jérôme Boateng deze week werd besloten dat Boateng de trainingen van de club niet zal bijwonen."

"Jérôme voelt zich sterk verbonden met FC Bayern en wil niet dat de club schade lijdt door de huidige controverse die rond zijn persoon is ontstaan."