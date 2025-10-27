Mo Messoudi duidelijk na nieuwe zege: "Er stond maar één ploeg op het veld"

Lange tijd leek het alsof Beerschot op zondag een eerste nederlaag van het seizoen zou lijden op bezoek bij Lommel. Maar dankzij twee doelpunten in de slotfase pakten de Antwerpenaren alsnog de volle buit mee naar huis.

Met een 1-2 zege op het veld van Lommel blijft Beerschot meedraaien bovenin het Challenger Pro League-klassement. Al liep het zeker niet van een leien dakje. Pas in de laatste tien minuten draaide Beerschot een 1-0 achterstand nog helemaal om.

Te traag voor de rust

Coach Mo Messoudi vond Beerschot niet snel genoeg spelen in de eerste helft. "We toonden initiatief, hadden de bal en drukten Lommel achteruit. Alleen speelden we misschien iets te traag waardoor we weinig kansen creëerden. Als we dan in de zone van de waarheid kwamen, maakten we misschien te vaak de foute keuze", vertelde hij bij Gazet van Antwerpen.

"Tijdens de rust vertelde ik dat er maar één ploeg deze situatie nog kon omdraaien en dat wij dat waren. Ik ben blij dat we het uiteindelijk over de streep hebben kunnen trekken en dat we ongeslagen blijven. Als je naar die tweede helft kijkt, stond er bij wijze van spreken maar één ploeg op het veld", gaat Messoudi verder.

Geen paniek bij Messoudi

"Er was misschien wat paniek bij de supporters, maar wij wisten waar we mee bezig waren en het is ons uiteindelijk gelukt", sluit de coach van Beerschot af. Door de zege komt Beerschot tot op één punt van KV Kortrijk, de tweede in het klassement.

En laat Kortrijk nu net de volgende tegenstander zijn in de competitie. Komende zondag ontvangt Beerschot de West-Vlamingen. Maar eerst is er nog bekervoetbal. In de Croky Cup komt eersteklasser Westerlo komende donderdag op bezoek.