In stilte vertrokken bij Anderlecht, nu smaakmaker bij Go Ahead: Mathis Suray beleeft droomweken in Nederland

Mathis Suray is in topvorm bij de Go Ahead Eagles. Dit weekend bevestigde hij zijn mooie prestatie van afgelopen donderdag in de Europese wedstrijd tegen Aston Villa.

Tot zijn aankomst bij de Go Ahead Eagles had Mathis Suray Europa alleen maar ervaren met het Youth League-team van Anderlecht, samen met generatiegenoten Antoine Colassin, Killian Sardella, Theo Leoni, Yari Verschaeren, en Jérémy Doku. Donderdag scoorde hij tegen Aston Villa de gelijkmaker in wat uiteindelijk een stuntzege werd voor de Nederlandse bekerwinnaar.

Zijn schot belandde prachtig in de kruising en zette zijn team op weg naar een historische overwinning tegen de Villans. Afgelopen weekend deed hij het opnieuw door beide doelpunten te maken in de 2-0 overwinning van de Eagles tegen Excelsior Rotterdam.

Mathis Suray kopt een heerlijke voorzet van Joris Kramer binnen 🤝#gaeexc pic.twitter.com/Fg2eS67qjF — ESPN NL (@ESPNnl) October 26, 2025

Al enkele jaren weg bij Anderlecht

Reden voor wat spijt bij Anderlecht? In 2020 verliet de zoon van Olivier Suray de beloften van Anderlecht gratis om te tekenen bij FC Dordrecht. Daar ontpopte hij zich tot een speler met 14 doelpunten en 6 assists in de Nederlandse tweede divisie.

Een jaar geleden haalde Go Ahead Eagles hem binnen. De 24-jarige beleeft er een geweldige tijd. Na de eerste trofee van zijn carrière aan het einde van afgelopen seizoen (de KNVB Beker, wat Europese kwalificatie betekent), bevestigt hij zijn talent en versnelt hij zelfs zijn ontwikkeling.

Sinds de U19 is hij niet meer opgeroepen voor de nationale selecties en hij verliet de Belgische competitie alweer vijf jaar geleden. Toch laat Suray zien dat spelers die naar Nederland vertrekken soms prachtige verhalen kunnen schrijven. Hopelijk voor hem kan hij zijn goede vorm nog lang volhouden