Kevin De Bruyne hakt zware knoop door na serieuze hamstringblessure

Kevin De Bruyne heeft een zware hamstringscheur opgelopen tegen Inter en staat maanden aan de kant. Hij kiest voor een operatie in België en hoopt na een lange revalidatie sterk terug te keren.

Vorig weekend liep het helemaal fout voor Kevin De Bruyne. De middenvelder blesseerde zich tijdens de topper Napoli-Inter Milan. Na het benutten van een strafschop greep hij meteen naar de hamstring in zijn rechterbeen.

Maandag werd hij verder onderzocht en het ziet er niet zo goed uit. Napoli meldde dat De Bruyne een ernstige scheur in de hamstring heeft opgelopen. Goed voor een maandenlange afwezigheid.

Kevin De Bruyne wordt geopereerd in België

Maar KDB blijft niet stilzitten. Volgens Het Laatste Nieuws heeft hij ervoor gekozen om een operatie te ondergaan. Die zal in België doorgaan, mogelijk op woensdag al.

Nadien revalideert hij bij topkinesist Lieven Maesschalck. Het revalidatieproces zou zo'n drie tot vijf maanden kunnen duren. Zo zou hij nog langer aan de kant kunnen staan dan in 2023, toen hij ook geopereerd werd na een hamstringblessure.





Echt positieve zaken zijn er dus niet, al lijkt De Bruyne wel een mooie ingesteldheid te hebben. Volgens het Italiaanse Il Mattino is hij nog steeds heel gemotiveerd. Nu blijft het dus uitkijken naar zijn comeback.