Manchester United op zoek naar de nieuwe Haaland: 16-jarige Zweed is in beeld

Manchester United voert volgens Sky Germany concrete onderhandelingen over een wintertransfer van de 16-jarige Zweedse aanvaller Kevin Filling. Onder leiding van INEOS is het aantrekken van jong talent een belangrijk onderdeel geworden van het heropbouwen van de club.

De scouts van United hebben maandenlang jonge spitsen door heel Europa gevolgd, en Filling wordt gezien als één van de grootste talenten van Scandinavië. Hij staat nu bovenaan de verlanglijst van de Red Devils.

Het jeugdplan van United focust op zowel nationale als internationale talenten. Eerder wisten de Mancunians al Chido Obi en Sekou Kone aan te trekken, die inmiddels meedingen naar speeltijd bij het eerste elftal.

Ook Enzo Kana Biyik en Harley Emsden-James versterkten afgelopen zomer de jeugdploegen, waardoor het jonge team nog meer potentieel toont. United wil zo Old Trafford opnieuw uitbouwen tot een kweekvijver van topspelers.

Nog niet meteen voor de A-ploeg

Volgens Sky Germany hebben de onderhandelingen met AIK inmiddels een concreet karakter. De transfer zou ongeveer 3 miljoen euro bedragen. Ondanks de voortgang blijft United wel concurrentie houden van enkele Bundesliga-clubs.

Als de deal doorgaat, kan Filling in januari zijn eerste stappen zetten in Engeland en aansluiten bij een jeugdproject dat hem volop kansen biedt om zich te ontwikkelen richting het eerste elftal.