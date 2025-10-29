Rechter tikt UEFA hard op de vingers: Real Madrid ruikt miljoenen na Super League-zaak

Real Madrid heeft woensdag een belangrijke overwinning geboekt voor de rechtbank in Madrid. Het provinciaal gerechtshof oordeelde dat de UEFA haar machtspositie heeft misbruikt in de strijd tegen de oprichting van de Super League.

De uitspraak betekent een zware tik voor de Europese voetbalbond, die sinds 2021 alles in het werk stelde om het omstreden project tegen te houden. Real Madrid is inmiddels de enige club die nog openlijk achter het idee van een Super League staat.

Volgens de rechter heeft de UEFA in strijd gehandeld met de Europese regels rond vrije mededinging. De bond zou zijn dominante positie gebruikt hebben om clubs te dwingen af te zien van deelname aan de nieuwe competitie.

Real Madrid overweegt klacht

Bij Real Madrid werd de uitspraak met luid applaus ontvangen. De club sprak in een officiële verklaring van “gerechtigheid” en overweegt nu een schadevergoeding te eisen voor de aanzienlijke schade die het zou hebben geleden.

In datzelfde bericht benadrukt Real dat het zich “zal blijven inzetten om het wereldwijde voetbal te verbeteren, ook voor de fans”. De club ziet het vonnis als een steun in de rug voor haar visie op een hervormd Europees clubvoetbal.

Volgens Spaanse media probeerde Real Madrid het afgelopen jaar nog een akkoord te vinden met de UEFA, maar die onderhandelingen liepen op niets uit. Het juridische conflict lijkt nu een nieuwe fase in te gaan.